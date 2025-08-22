Ecommbx
116 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για έργα για αποκατάσταση ωκεανών και υδάτων – Στο σχέδιο και η Κύπρος

 22.08.2025 - 16:04
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μια  επένδυση ύψους 116 εκατ. ευρώ για 13 νέα έργα, τα οποία αποσκοπούν στην αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων.

Ανάμεσα στα έργα, είναι τοTASC-RestoreMed, με ευρωπαϊκή συνεισφορά 12,5 εκατ. ευρώ. Συντονιστικός δικαιούχος είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και συμμετέχοντες χώρες είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Σλοβενία.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη του προγράμματος, το TASC-RestoreMed προσφέρει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε κοινότητες φορέων για την «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας έως το 2030 για τη λεκάνη της Μεσογείου». Βοηθά τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τη θάλασσα και τα γλυκά ύδατα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τη βιοποικιλότητα, τη ρύπανση και το κλίμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνεται ότι τα έργα αυτά, τα οποία επιλέχθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων της αποστολής της ΕΕ για τους ωκεανούς και τα ύδατα, θα επικεντρωθούν σε μια σειρά πρωτοβουλιών, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δράσεις για τη διατήρηση των προστατευόμενων θαλάσσιων υπεράκτιων περιοχών, για την προστασία των οικοτόπων των μεταναστευτικών ιχθύων, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας και για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να ηγηθούν της αποκατάστασης των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτων μας.

Τα 13 έργα, στα οποία συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, σχολεία και επιχειρήσεις, θα αποφέρουν ευρύ φάσμα οφελών για τους ωκεανούς και τα ύδατα στην ΕΕ και όχι μόνο.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε διάφορες θαλάσσιες λεκάνες και λεκάνες απορροής ποταμών, συμπεριλαμβανομένων του Εύξεινου Πόντου, του Δούναβη, της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, της Μεσογείου, καθώς και περιοχών του Ατλαντικού και της Αρκτικής.

Ορισμένα από τα πιο αξιοσημείωτα έργα, αναφέρει, περιλαμβάνουν το έργο SEAMPHONI, το οποίο θα χρησιμοποιήσει προηγμένη τεχνολογία για την παρακολούθηση της υπεράκτιας θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και το έργο DanubeLifelines, το οποίο θα αποκαταστήσει τις μεταναστευτικές διαδρομές για τα ψάρια στον Δούναβη. Άλλα έργα, όπως το ECO-CATCH και το MarineGuardian, θα αναπτύξουν νέες αλιευτικές τεχνολογίες για τη μείωση των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοτόπων.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο αποσκοπεί στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας.

Τα έργα επιλέχθηκαν κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επιλεγμένα έργα, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και των δικαιούχων, διατίθενται στον ιστότοπο της αποστολής της ΕΕ.

Με αυτή τη σημαντική επένδυση, η ΕΕ κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και των υδάτων, στόχος που αποτελεί βασική προτεραιότητα του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς, καθώς και για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Την ευχή σύντομα να επιλυθεί το πρόβλημα της διαίρεσης της Κύπρου εξέφρασε ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

