OEB: Ενημερώνει τα μέλη της για τα τελικά στοιχεία 2025 που επηρεάζουν την ΑΤΑ

Επικαλούμενη τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει ότι η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2025 κατέγραψε αύξηση ύψους 0,13%. Σύμφωνα με τη Μόνιμη Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 13 Νοεμβρίου 2025, την 1η Ιανουαρίου 2026 οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με το 80% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη, νοουμένου ότι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία προνοεί ότι κατά την 1η Ιουλίου 2026, οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με πρόσθετο 10% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη (σύνολο 90%).

Κατά συνέπεια, σημειώνει η ΟΕΒ, η ΑΤΑ από 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνεται κατά 0,10% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025 ή από 12,56% σε 12,67% επί των βασικών μισθών.

Από 1η Ιουλίου 2026, τα πιο πάνω ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: 0,12% (πρόσθετο 0,02% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025) ή 12,70% (πρόσθετο 0,03% επί των βασικών μισθών).

Παρουσιάζοντας ενδεικτικά παραδείγματα, η ΟΕΒ σημειώνει ότι σε συνολικό μισθό €1.500 στις 31/12/2025, θα δοθεί τιμαριθμικό επίδομα ύψους €1,50 για τους πρώτους έξι μήνες του 2026, ενώ από τον Ιούλιο και τους επόμενους 12 μήνες το επίδομα θα ανέλθει στο €1,80.

Για βασικό μισθό στα €1.500 την 1/1/2026, το τιμαριθμικό επίδομα 12,67% σημαίνει αύξηση ύψους €190,05 για τους πρώτους έξι μήνες, που γίνεται €190,50 τους επόμενους 12 μήνες.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι στα πιο πάνω παραδείγματα δεν υπολογίζονται τυχόν γενικές αυξήσεις ή/και προσαυξήσεις που παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο 2018-2025.

Για διευκρινίσεις, καλεί τα μέλη της να επικοινωνούν με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, στο τηλ. 22643000.