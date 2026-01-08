Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

OEB: Ενημερώνει τα μέλη της για τα τελικά στοιχεία 2025 που επηρεάζουν την ΑΤΑ

 08.01.2026 - 16:00
OEB: Ενημερώνει τα μέλη της για τα τελικά στοιχεία 2025 που επηρεάζουν την ΑΤΑ

Για τα τελικά στοιχεία του 2025 που επηρεάζουν τη μεταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) ενημερώνει με ανακοίνωσή της, τα μέλη της η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Επικαλούμενη τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει ότι η διακύμανση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης) για το έτος 2025 κατέγραψε αύξηση ύψους 0,13%. Σύμφωνα με τη Μόνιμη Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 13 Νοεμβρίου 2025, την 1η Ιανουαρίου 2026 οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με το 80% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη, νοουμένου ότι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία προνοεί ότι κατά την 1η Ιουλίου 2026, οι μισθοί θα αναπροσαρμοστούν με πρόσθετο 10% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη (σύνολο 90%).

Κατά συνέπεια, σημειώνει η ΟΕΒ, η ΑΤΑ από 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνεται κατά 0,10% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025 ή από 12,56% σε 12,67% επί των βασικών μισθών.

Από 1η Ιουλίου 2026, τα πιο πάνω ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: 0,12% (πρόσθετο 0,02% επί των συνολικών μισθών που ίσχυαν την 31/12/2025) ή 12,70% (πρόσθετο 0,03% επί των βασικών μισθών).

Παρουσιάζοντας ενδεικτικά παραδείγματα, η ΟΕΒ σημειώνει ότι σε συνολικό μισθό €1.500 στις 31/12/2025, θα δοθεί τιμαριθμικό επίδομα ύψους €1,50 για τους πρώτους έξι μήνες του 2026, ενώ από τον Ιούλιο και τους επόμενους 12 μήνες το επίδομα θα ανέλθει στο €1,80.

Για βασικό μισθό στα €1.500 την 1/1/2026, το τιμαριθμικό επίδομα 12,67% σημαίνει αύξηση ύψους €190,05 για τους πρώτους έξι μήνες, που γίνεται €190,50 τους επόμενους 12 μήνες.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι στα πιο πάνω παραδείγματα δεν υπολογίζονται τυχόν γενικές αυξήσεις ή/και προσαυξήσεις που παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο 2018-2025.

Για διευκρινίσεις, καλεί τα μέλη της να επικοινωνούν με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, στο τηλ. 22643000.

