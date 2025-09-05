Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο - Πρώτη μέρα στο σχολείο με παράπονα: «Απάνθρωπο να χρειαζόμαστε φροντιστήρια για όσα δεν μας δίνει το σχολείο»

 05.09.2025 - 11:37
Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε για τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, γεμίζοντας τις σχολικές αυλές με φωνές, χαμόγελα αλλά και σκέψεις για το μέλλον.

Μαζί με τον ενθουσιασμό, όμως, έκαναν την εμφάνισή τους και τα παράπονα των παιδιών για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, όπως λένε, δεν τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια.

Μαθητές του Λυκείου Λατσιών μίλησαν με ειλικρίνεια στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως ανέφεραν, είναι «απάνθρωπο και ανεπίτρεπτο» να χρειάζονται εξωσχολικά φροντιστήρια για να καλύψουν κενά, τη στιγμή που το σχολείο θα έπρεπε να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Οι μαθητές τόνισαν πως η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην ακαδημαϊκή μάθηση, αλλά πρέπει να καλλιεργεί και δεξιότητες χρήσιμες για τη ζωή. «Θα θέλαμε να είμαστε πιο κοντά με τους καθηγητές μας», σημείωσαν, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη ενός πιο ανθρώπινου και ουσιαστικού σχολείου.

Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

