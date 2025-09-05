Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαναστασίου για GSI - «Το έργο έχει θέματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης, αλλά είναι υλοποιήσιμο»

 05.09.2025 - 11:28
Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Μιλώντας στην εκπομπή, Πρώτη Ενημέρωση ο κύριος Παπαναστασίου ανέφερε πως το έργο έχει θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείρισης, ωστόσο υποχρεώσεις έχει και ο φορέας υλοποίησης.

Ο κύριος Παπαναστασίου απέρριψε τα περί διαφορετικής τοποθέτησης μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, σημειώνοντας πως υπάρχει διαφορετική διαχείριση.

Παράλληλα τόνισε πως η Λευκωσία έχει ενιαία τοποθέτηση η οποία έχει εκφραστεί δια στόματος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναφορικά με την διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο υπουργός Ενέργειας επισήμανε πως οποιαδήποτε διερεύνηση η οποία άπτεται θεμάτων πολιτικών παρεμβάσεων και περίεργων συναλλαγών, επηρεάζει το έργο.

Την ίδια στιγμή ο κύριος Παπαναστασίου ξεκαθάρισε πως η διερεύνηση γίνεται για την περίοδο κατά την οποία φορέας υλοποίησης του έργου ήταν η Euroasia.

