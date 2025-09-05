Γεύσεις σπιτικές. Ζεστές. Αληθινές από το Foody.

Η γεύση της παράδοσης… όπως την ξέρουμε

Στην εποχή μας που όλα κινούνται με τρελούς ρυθμούς, ας το παραδεχτούμε, το παραδοσιακό, σπιτικό φαγητό είναι η «πολυτέλεια» που όσο κι αν επιθυμούμε δεν απολαμβάνουμε όσο συχνά θέλουμε. Το Foody όμως έρχεται να αλλάξει το σκηνικό: Τα κουπέπια, τα γεμιστά, οι κεφτέδες, τα μακαρόνια του φούρνου, οι μελιτζάνες γιαχνί, μαγειρεμένα με μεράκι από τοπικά μαγειρεία σε κάθε πόλη, έρχονται τώρα κοντά μας για να ξανά ανακαλύψουμε εκείνη την ξεχωριστή γεύση που μας μεγάλωσε, μας καθόρισε και τώρα μας λείπει.

Ταξίδι στις γειτονιές των αναμνήσεών μας

Το Foody φέρνει κοντά μας τα πιάτα που αγαπάμε, με φροντίδα στην αυθεντικότητα και σεβασμό στην τοπική παράδοση:

Λευκωσία: Κεφτέδες όπως τους έφτιαχνε η γιαγιά, από το Psi To, με πατάτες φούρνου ή φρέσκια σαλάτα.

Λεμεσός: Μπιφτέκι κοτόπουλο με τη δική του ιστορία, από την Ψησταριά η Γαλάτεια.

Λάρνακα: Κουπέπια που ξυπνούν αναμνήσεις, από την Ψησταριά Novoli.

Πάφος: Γεμιστά γεμάτα χρώματα κι αρώματα της παιδικής μας ηλικίας, από την Κουζίνα της Γιαγιάς.

Αμμόχωστος: Μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο, από τη Θημωνιά και νιώθουμε σαν να είμαστε στο οικογενειακό τραπέζι ξανά.

Το Foody δίνει ζωή στις μνήμες

Το Foody μας φέρνει και τα Μαγειρευτά γιατί το φαγητό δεν είναι απλά ανάγκη, είναι συναίσθημα, είναι οικογένεια. Εκτός από τα γνωστά εστιατόρια, τα supermarkets και τις υπηρεσίες του, μας δίνει πλέον πρόσβαση στην πιο αληθινή μας παράδοση.

Μια μικρή ιεροτελεστία, κάθε φορά

Διαλέγουμε το μαγειρευτό που αγαπάμε από το τοπικό μαγειρείο της πόλης μας, και στρώνουμε το τραπέζι για μια νοερή επιστροφή στο σπίτι – ακόμα κι αν είμαστε στο γραφείο! Με ένα κλικ, το Foody φέρνει το παρελθόν στο σήμερα και τη νοσταλγία… στο αγαπημένο πιάτο μας.