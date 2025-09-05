Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Παπαναστασίου για GSI - «Το έργο έχει θέματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης, αλλά είναι υλοποιήσιμο»
Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.
Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου, "επειδή η απόφαση επί της έφεσης που έχει γίνει θα ανακοινωθεί σήμερα στην (κατεχόμενη) Λευκωσία".
Σημειώνεται πως η "έφεση" αφορά την απόφαση από "στρατιωτικό δικαστήριο" για κράτηση τις πρώτες 13 μέρες.
Ένας από τους Ε/κ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας αλλά δεν του χορηγήθηκαν τα απαραίτητα φάρμακα, σύμφωνα με πηγές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω πόνου στη μέση.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις