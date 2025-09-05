Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου, "επειδή η απόφαση επί της έφεσης που έχει γίνει θα ανακοινωθεί σήμερα στην (κατεχόμενη) Λευκωσία".

Σημειώνεται πως η "έφεση" αφορά την απόφαση από "στρατιωτικό δικαστήριο" για κράτηση τις πρώτες 13 μέρες.

Ένας από τους Ε/κ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας αλλά δεν του χορηγήθηκαν τα απαραίτητα φάρμακα, σύμφωνα με πηγές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω πόνου στη μέση.

