Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

 05.09.2025 - 12:31
Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Στο "επαρχιακό δικαστήριο" Τρίκωμου οδηγήθηκαν την Παρασκευή οι πέντε Ελληνοκύπριοι που κρατούνται παράνομα στο ψευδοκράτος από τις 19 Ιουλίου.

Η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 12 Σεπτεμβρίου, "επειδή η απόφαση επί της έφεσης που έχει γίνει θα ανακοινωθεί σήμερα στην (κατεχόμενη) Λευκωσία".

Σημειώνεται πως η "έφεση" αφορά την απόφαση από "στρατιωτικό δικαστήριο" για κράτηση τις πρώτες 13 μέρες.

Ένας από τους Ε/κ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας αλλά δεν του χορηγήθηκαν τα απαραίτητα φάρμακα, σύμφωνα με πηγές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω πόνου στη μέση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

