Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

 05.09.2025 - 12:49
Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας σε λίγες μέρες καθώς θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο. Συγκεκριμένα τη νύχτα του Σαββάτου 25 προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω και να κερδίσουμε έτσι μία ώρα περισσότερο ύπνο.

Γιατί όμως η αλλαγή αυτή είναι πάντα Κυριακή;

Σύμφωνα με το Live Science, ο λόγος έχει να κάνει με την σύγχυση που προκαλεί στους ανθρώπους η αλλαγή ώρας. Έτσι, προτιμάται η Κυριακή, καθώς εκείνη τη μέρα δραστηριοποιούνται λιγότεροι άνθρωποι, και έτσι έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.

Σε πολλές χώρες του κόσμου η αλλαγή γίνεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου, αλλά για τις χώρες της Ευρώπης ισχύει πως η θερινή ώρα αρχίζει και τελειώνει κάθε τελευταία Κυριακή, του Μαρτίου και του Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Πώς ξεκίνησε το μέτρο

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας, ξεκίνησε καθώς θεωρείτο ότι έτσι θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας.

Στη δεκαετία του ’70, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Γιατί υπάρχει η θερινή ώρα;

Διάφορες ιστορίες ανά τα χρόνια περιγράφουν το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν την αλλαγή της ώρας. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος έγραψε μια «πρόταση» σε μια επιστολή του το 1784 προς την εφημερίδα του Παρισιού, όπου πρότεινε ότι η πόλη θα μπορούσε να εξοικονομήσει 64.050.000 κιλά κεριού που κάηκαν, αν οι πολίτες της ξυπνούσαν με την ανατολή του ηλίου. Πρότεινε, επίσης, την πυροδότηση κανονιών σε κάθε δρόμο ως ξυπνητήρι για όλη την πόλη, οπότε η επιστολή εκλαμβάνεται κυρίως ως σάτιρα.

Το 1916, η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε τη θερινή ώρα για να εξοικονομήσει χρήματα από το ενεργειακό κόστος κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου – οι Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλο μέρος της Ευρώπης ακολούθησαν το παράδειγμα.

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια ελαφρώς χαοτική εποχή για τη θερινή ώρα στην Αμερική – ο ομοσπονδιακός νόμος καταργήθηκε μετά τον πόλεμο, επανήλθε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έγινε προαιρετικός μετά τη λήξη του πολέμου. Τελικά, το 1966, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο περί ενιαίας ώρας, ο οποίος τυποποίησε τη θερινή ώρα για έξι μήνες, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Παρατάθηκε άλλες δύο φορές σε επτά μήνες το 1986 και στους σημερινούς οκτώ μήνες το 2005.

Ακολούθησε, η «Πράξη Προστασίας της Ηλιοφάνειας» που προτάθηκε ως νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει στόχο να καταστήσει μόνιμη τη θερινή ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα αλλάζουν πια τα ρολόγια δύο φορές τον χρόνο.

Στις 15 Μαρτίου 2022, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ομόφωνα το νομοσχέδιο. Επί του παρόντος, πρέπει ακόμη να συζητηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ πριν υπογραφεί σε νόμο από τον πρόεδρο.

Αλλαγή ώρας

Η Χαβάη και η Αριζόνα τηρούν ήδη μόνιμη κανονική ώρα και το κάνουν από το 1967 και το 1968, αντίστοιχα. Οι λόγοι ήταν ίδιοι: και οι δύο πολιτείες έχουν ούτως ή άλλως πολύ ηλιακό φως όλο τον χρόνο. Κάποιες ακόμη χώρες, επίσης, δεν τηρούν την αλλαγή ώρας για τον ίδιο λόγο, όπως το Πουέρτο Ρίκο, το Γκουάμ και οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

Το Μαρόκο υιοθέτησε το 2018 μόνιμη θερινή ώρα. Η Τουρκία ακολουθούσε τις αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ημερομηνία και στην ώρα αλλαγής, ωστόσο τον Σεπτέμβριο 2016 αποφασίστηκε η μόνιμη χρήση της θερινής ώρας όλο τον χρόνο.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, 29 πολιτείες των ΗΠΑ είχαν εισαγάγει κρατική νομοθεσία σχετικά με τη θερινή ώρα, με την πλειονότητα να θέλει να την καταστήσει μόνιμη. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι πολιτείες μπορούν να εξαιρεθούν από τη θερινή ώρα και να παραμείνουν στην κανονική ώρα, όπως έκαναν η Χαβάη και η Αριζόνα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να παραμείνουν στη θερινή ώρα χωρίς να θεσπίσει το Κογκρέσο ομοσπονδιακό νόμο ή να λάβει την έγκριση της πολιτείας από τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ.

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας την χειμερινή περίοδο

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήριο με την απόδειξη 63.000 ευρώ σε εστιατόριο: Όλοι ψάχνουν τον αθλητή που ήταν στο τραπέζι
Πλέον μπορείς να απολαύσεις brunch στην αυλή ενός... παλιού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες
Δολοφονία 22χρονου Γιώργου: Ραγίζουν «καρδιές» οι γονείς του μετά από εννέα χρόνια - «Δεν θέλουμε να ζήσουμε χωρίς δικαιοσύνη»
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ξενοφών Χριστοφίδης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Σοβαρό τροχαίο: Στην εντατική 17χρονος - Παρασύρθηκε από όχημα 20χρονης ενώ διασταύρωνε τον δρόμο
Ολοήμερα ΤΩΡΑ: Όταν το σχολείο κλείνει στις 1:05, καταρρέει και η οικογενειακή οικονομία
ΑΤΑ: Δικαίωμα ή προνόμιο;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

 05.09.2025 - 12:31
Παπαναστασίου για GSI - «Το έργο έχει θέματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης, αλλά είναι υλοποιήσιμο»

Παπαναστασίου για GSI - «Το έργο έχει θέματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης, αλλά είναι υλοποιήσιμο»

Υλοποιήσιμο χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παπαναστασίου για GSI - «Το έργο έχει θέματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης, αλλά είναι υλοποιήσιμο»

Παπαναστασίου για GSI - «Το έργο έχει θέματα που πρέπει να τύχουν διαχείρισης, αλλά είναι υλοποιήσιμο»

  •  05.09.2025 - 11:28
Επιστολή Κληρίδη στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Σοβαρές καταγγελίες στη διαδικασία εκλογής Κύπριου δικαστή στο ΕΔΑΔ

Επιστολή Κληρίδη στο Συμβούλιο της Ευρώπης - Σοβαρές καταγγελίες στη διαδικασία εκλογής Κύπριου δικαστή στο ΕΔΑΔ

  •  05.09.2025 - 10:33
Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Εν αναμονή απόφασης της «έφεσης» - Αναβλήθηκε ξανά η «δίκη» των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  05.09.2025 - 12:31
Σχολικά κυλικεία: Πόσο θα κοστίζει το κολατσιό φέτος – Οι νέες τιμές - Δείτε αναλυτικά τον τιμοκατάλογο για όλα τα σχολεία

Σχολικά κυλικεία: Πόσο θα κοστίζει το κολατσιό φέτος – Οι νέες τιμές - Δείτε αναλυτικά τον τιμοκατάλογο για όλα τα σχολεία

  •  05.09.2025 - 10:22
Βίντεο - Πρώτη μέρα στο σχολείο με παράπονα: «Απάνθρωπο να χρειαζόμαστε φροντιστήρια για όσα δεν μας δίνει το σχολείο»

Βίντεο - Πρώτη μέρα στο σχολείο με παράπονα: «Απάνθρωπο να χρειαζόμαστε φροντιστήρια για όσα δεν μας δίνει το σχολείο»

  •  05.09.2025 - 11:37
Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 53χρονος - Πόσες μέρες θα μείνει στο κελί

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπό κράτηση ο 53χρονος - Πόσες μέρες θα μείνει στο κελί

  •  05.09.2025 - 11:53
VIDEO: Με διακοπή ρεύματος ξεκίνησε η πρώτη μέρα σε σχολείο στη Λευκωσία - Πώς χτύπησαν το κουδούνι

VIDEO: Με διακοπή ρεύματος ξεκίνησε η πρώτη μέρα σε σχολείο στη Λευκωσία - Πώς χτύπησαν το κουδούνι

  •  05.09.2025 - 11:40
Η Wizz Air... πετάει ξανά για Abu Dhabi - Πότε αρχίζουν τα δρομολόγια και από πού ξεκινούν οι τιμές

Η Wizz Air... πετάει ξανά για Abu Dhabi - Πότε αρχίζουν τα δρομολόγια και από πού ξεκινούν οι τιμές

  •  05.09.2025 - 10:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα