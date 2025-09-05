Λετυμπιώτης για GSI: Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών επιθυμεί η Κυβέρνηση

Μιλώντας στην εκπομπή «Από Μέρα σε Μέρα», ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε προγενέστερη ενημέρωση και όπως δήλωσε ο ίδιος ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης για τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα έργο κρίσιμης σημασίας για την Κύπρο και την Ευρώπη.

Επεσήμανε ωστόσο ότι πριν από ένα χρόνο έγινε διευρυμένη σύσκεψη για το θέμα, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία αναλήφθηκαν κάποιες δεσμεύσεις από τον φορέα υλοποίησης του έργου οι οποίες ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί.

