«Λουκέτο» σε παραλία λόγω ρύπανσης - Πόσες μέρες θα μείνει κλειστή - Τι συνέβη

 05.09.2025 - 21:44
«Λουκέτο» σε παραλία λόγω ρύπανσης - Πόσες μέρες θα μείνει κλειστή - Τι συνέβη

Την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία «Χρυσό Ψάρι» στη Βορόκλινη, μετά τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στο παραλιακό μέτωπο, ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνακας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι Λάρνακας, κατάλοιπα και στην Ορόκλινη – Ψάχνουν την πηγή οι Αρχές

Η επαναλειτουργία θα επιτραπεί μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού και διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των λουομένων.

Δείτε την ανακοίνωση

Περιστατικό ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο λιμάνι Λάρνακας, διερευνά η ΑΛΚ

Περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο λιμάνι Λάρνακας, διερευνά η Αρχή Λιμένων Κύπρου, περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας αναφέρεται ότι «θαλάσσια ρύπανση από μηχανέλαια και πετρελαιοειδή (ελαφρύ diesel) εντοπίστηκε εντός του λιμένα Λάρνακας, όπου αντιμετωπίστηκε κατόπιν ταχείας κινητοποίησης κλιμακίου του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ)».

Συγκεκριμένα, το ΤΑΘΕ, «κατόπιν πληροφόρησης που έλαβε από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για παρουσία ρύπανσης από μηχανέλαια και πετρελαιοειδή (ελαφρύ diesel) αργά χθες το βράδυ, προέβη με το πρώτο φως της ημέρας στις απαραίτητες ενέργειες για περιορισμό της ρύπανσης εντός του λιμένα με τη χρήση αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, πλωτών φραγμάτων (booms) και απορροφητικών».

Προστίθεται πως «κάποια κατάλοιπα εντοπίστηκαν επίσης στην παρακείμενη παραλία της Ορόκλινης, και ενημερώθηκαν οι Τοπικές Αρχές, για να προβούν στον καθαρισμό τους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η πηγή της ρύπανσης διερευνάται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, που είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Λιμανιού Λάρνακας».

 

Στην Κύπρο θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Σεπτεμβρίου και τον Τ/κ ηγέτη στις 15 του μήνα, όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

