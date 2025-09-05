Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Προανήγγειλε διορθώσεις στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά μετά τις Βουλευτικές

 05.09.2025 - 22:00
ΠτΔ: Προανήγγειλε διορθώσεις στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά μετά τις Βουλευτικές

Την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις στο νέο σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές θα κατατεθούν στη Βουλή συγκεκριμένες εισηγήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέο νοσοκομείο στην Πόλη Χρυσοχούς εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Εγκαίνια για τρία έργα

Μιλώντας στην τελετή εγκαινίων τριών αναπτυξιακών έργων στην Πόλη Χρυσοχούς, ο Πρόεδρος ανέφερε πως «υπάρχουν αρκετές ανωμαλίες που πρέπει να διορθωθούν και ως εκτελεστική εξουσία είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε».

Για τα έργα που εγκαινιάστηκαν, τόνισε ότι υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο να δοθούν στην Πόλη Χρυσοχούς και στην ευρύτερη περιοχή τα απαραίτητα εργαλεία και υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ενίσχυση της επισκεψιμότητας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη τα έργα να «παντρευτούν» με άλλα μουσεία και χώρους της περιοχής, μέσα από συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ώστε να αναδειχθούν περαιτέρω και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού.

