VIDEO: Τα είδαμε όλα… Προτού διαμαρτυρηθεί, χόρεψε breakdance και έκλεισε με moonwalk

 06.09.2025 - 21:40
Μια απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην κοινότητα Cranford, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο υποψήφιος για την τοπική επιτροπή, Γουίλ Θίλι, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση των φόρων όχι με λόγια, αλλά με χορό, και συγκεκριμένα με σιωπηλό breakdance.

Ο Θίλι κατευθύνθηκε προς το βήμα την Τρίτη το βράδυ, όμως λίγα βήματα πριν φτάσει, σταμάτησε και άρχισε να χορεύει για σχεδόν ένα λεπτό. Ο μόνος ήχος που ακούστηκε στην αίθουσα ήταν το τρίξιμο των παπουτσιών του πάνω στο πάτωμα. Οι παρευρισκόμενοι, αμήχανοι, προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους ή απέστρεφαν το βλέμμα. Όταν τελείωσε την «παράσταση», επέστρεψε για να πάρει τα χαρτιά του και ένα μπουκάλι νερό, προτού αρχίσει να μιλά.

Τον Ιανουάριο εγκρίθηκε με δημοψήφισμα η διάθεση 55 εκατομμυρίων δολαρίων για τα τοπικά σχολεία, κάτι που ο Θίλι θεωρεί απαραίτητο, αλλά σημειώνει ότι οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν πλήρως για τις πρόσθετες δαπάνες. Όπως είπε, οι δικοί του φόροι αυξήθηκαν κατά περίπου 900 δολάρια, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μόνο μια γενική εξήγηση ότι η αύξηση σχετιζόταν με τα σχολεία.

Η ομιλία του έκλεισε επίσης με εντυπωσιακό τρόπο, με τον ίδιο να κάνει moonwalk και να αποχωρεί σιωπηλά.

ΠΗΓΗ: In.gr

 

Σε αρκετές προτεραιότητες και δράσεις της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αναφέρθηκε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026.

