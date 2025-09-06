VIDEO: Τα είδαμε όλα… Προτού διαμαρτυρηθεί, χόρεψε breakdance και έκλεισε με moonwalk

Ο υποψήφιος για την τοπική επιτροπή, Γουίλ Θίλι, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση των φόρων όχι με λόγια, αλλά με χορό, και συγκεκριμένα με σιωπηλό breakdance.

Ο Θίλι κατευθύνθηκε προς το βήμα την Τρίτη το βράδυ, όμως λίγα βήματα πριν φτάσει, σταμάτησε και άρχισε να χορεύει για σχεδόν ένα λεπτό. Ο μόνος ήχος που ακούστηκε στην αίθουσα ήταν το τρίξιμο των παπουτσιών του πάνω στο πάτωμα. Οι παρευρισκόμενοι, αμήχανοι, προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους ή απέστρεφαν το βλέμμα. Όταν τελείωσε την «παράσταση», επέστρεψε για να πάρει τα χαρτιά του και ένα μπουκάλι νερό, προτού αρχίσει να μιλά.

Τον Ιανουάριο εγκρίθηκε με δημοψήφισμα η διάθεση 55 εκατομμυρίων δολαρίων για τα τοπικά σχολεία, κάτι που ο Θίλι θεωρεί απαραίτητο, αλλά σημειώνει ότι οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν πλήρως για τις πρόσθετες δαπάνες. Όπως είπε, οι δικοί του φόροι αυξήθηκαν κατά περίπου 900 δολάρια, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μόνο μια γενική εξήγηση ότι η αύξηση σχετιζόταν με τα σχολεία.

Η ομιλία του έκλεισε επίσης με εντυπωσιακό τρόπο, με τον ίδιο να κάνει moonwalk και να αποχωρεί σιωπηλά.

