Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠόσο ασφαλής είναι η κρεατίνη; Μια ειδικός εξηγεί πώς επιδρά σε μυαλό και σώμα
ΥΓΕΙΑ

Πόσο ασφαλής είναι η κρεατίνη; Μια ειδικός εξηγεί πώς επιδρά σε μυαλό και σώμα

 07.09.2025 - 21:07
Πόσο ασφαλής είναι η κρεατίνη; Μια ειδικός εξηγεί πώς επιδρά σε μυαλό και σώμα

Η κρεατίνη είναι παντού – από τα social media μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παρά την τεράστια δημοτικότητά της, πόσα γνωρίζουμε πραγματικά για τα οφέλη της στην υγεία, την αθλητική απόδοση και τη νοητική λειτουργία; Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η κρεατίνη δεν είναι απλώς μία «μόδα» του fitness, αλλά μία ουσία με σημαντικά οφέλη για το σώμα και τον εγκέφαλο.

Η κρεατίνη είναι μία ουσία που το σώμα μας παράγει φυσιολογικά, παρέχοντας ενέργεια στους μύες κατά την άσκηση. Το 95% αποθηκεύεται στους μύες και μικρές ποσότητες στον εγκέφαλο. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί περίπου 1 έως 3 γραμμάρια κρεατίνης ημερησίως, περίπου τα μισά από τα οποία παράγονται φυσιολογικά, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως το κρέας και τα ψάρια.

Αθλητική απόδοση

Η κύρια λειτουργία της κρεατίνης σχετίζεται με τη σύνθεση ATP. Αυτή η ουσία παρέχει ενέργεια κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού.

Η κρεατίνη αυξάνει τον ρυθμό με τον οποίο το σώμα ανασυνθέτει τη τριφωσφορική αδενοσίνη, (ATP) την κύρια πηγή ενέργειας των μυών. Κατά τη χρήση της, μετατρέπεται σε διφωσφορική αδενοσίνη (ADP) και λειτουργεί ως «ενεργειακό αποθεματικό» στους μύες, ανακυκλώνοντας την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP), την κύρια μορφή ενέργειας του σώματος.

Μυϊκή και οστική υγεία στους ηλικιωμένους

Η κρεατίνη φαίνεται να βοηθά στη μείωση της σαρκοπενίας (απώλεια μυϊκής μάζας λόγω ηλικίας). Μελέτες δείχνουν ότι δόσεις από 5 έως 20 γρ. ημερησίως σε συνδυασμό με προπονήσεις αντίστασης αυξάνουν τη μυϊκή μάζα κατά περίπου 1,4 κιλά και βελτιώνουν τη δύναμη, όπως γράφει σε άρθρο της στο The Conversation, η Ευαγγελία Μαντζιώρη, Διευθύντρια προγράμματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και διαπιστευμένη διαιτολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας.

Όσον αφορά στην οστική υγεία, τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα. Κάποιες μελέτες δείχνουν βελτίωση στην ικανότητα των ηλικιωμένων να σηκώνονται από καθιστή θέση και μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Νοητική λειτουργία

Η κρεατίνη μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη, την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, με μεγαλύτερα οφέλη σε άτομα με διάφορες ασθένειες ή ηλικίες 18–60 ετών, αλλά και στους ηλικιωμένους. Η δόση φαίνεται να μην επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα (3–20 γρ/ημέρα).

Κίνδυνοι και προφυλάξεις

Η κρεατίνη θεωρείται γενικά ασφαλής. Ορισμένα άτομα που τη λαμβάνουν αναφέρουν πεπτικά προβλήματα, πονοκεφάλους ή κράμπες. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αύξηση βάρους, λόγω κατακράτησης νερού. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για εγκύους, θηλάζουσες, ή άτομα με νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα.

Συμπερασματικά, η κρεατίνη δεν είναι απλώς ένα «trending» συμπλήρωμα. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι μπορεί να βελτιώσει τη μυϊκή απόδοση, να στηρίξει την υγεία των ηλικιωμένων και να ενισχύσει τη νοητική λειτουργία. Παρά ταύτα, η χρήση της απαιτεί προσοχή, ιδίως σε άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Όπως με κάθε συμπλήρωμα, η σωστή ενημέρωση και η επιστημονική καθοδήγηση είναι απαραίτητες για να αξιοποιήσετε τα οφέλη της με ασφάλεια.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 52χρονος Πάρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες
«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το όχημα - Φωτογραφίες
Συγκλονιστικό video: Γύπες κατασπαράζουν κουφάρι κατσίκας στην Κύπρο - Εντυπωσιάζουν τα πλάνα
Ανδρέας- Σιμώνη: «Λιώσαμε» με το νέο βίντεο της νεογέννητης κόρη τους - Η τρυφερή ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Τραμπ έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αφού... δεν πάμε σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

 07.09.2025 - 20:41
Επόμενο άρθρο

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η αποψινή πανσέληνος μαγεύει τον ουρανό της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

 07.09.2025 - 21:22
ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

Οι προσπάθειες μας σε σχέση με το θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επικεντρώνονται προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

  •  07.09.2025 - 13:08
Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

  •  07.09.2025 - 14:10
Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

  •  07.09.2025 - 12:36
Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

  •  07.09.2025 - 19:28
Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

  •  07.09.2025 - 14:04
Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

  •  07.09.2025 - 13:55
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

  •  07.09.2025 - 11:42
«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η αποψινή πανσέληνος μαγεύει τον ουρανό της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η αποψινή πανσέληνος μαγεύει τον ουρανό της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.09.2025 - 21:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα