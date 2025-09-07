Ο Τραμπ έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αφού... δεν πάμε σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες. «Θέλουμε να έχουμε ένα τέλος. Έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Μιλάω για οικονομικές επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ, αποκλείοντας την ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

FT: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να στείλουν στρατιώτες για να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης μετά από μια -επιδιωκόμενη προς το παρόν- συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, εμφανίζονται ωστόσο διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να παράσχει κρίσιμες υπηρεσίες πληροφοριών και επιτήρησης, καθώς και να συμμετέχει σε μια «ασπίδα αεράμυνας» που θα προστατεύει τη χώρα, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr