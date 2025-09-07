Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Τραμπ έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αφού... δεν πάμε σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αφού... δεν πάμε σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

 07.09.2025 - 20:41
Ο Τραμπ έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αφού... δεν πάμε σε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι διαπραγματεύσεις για μια λύση στο Ουκρανικό χρονίζουν και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως προχωράει σε σκλήρυνση της στάσης του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες. «Θέλουμε να έχουμε ένα τέλος. Έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Μιλάω για οικονομικές επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ, αποκλείοντας την ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

FT: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να στείλουν στρατιώτες για να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης μετά από μια -επιδιωκόμενη προς το παρόν- συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, εμφανίζονται ωστόσο διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να παράσχει κρίσιμες υπηρεσίες πληροφοριών και επιτήρησης, καθώς και να συμμετέχει σε μια «ασπίδα αεράμυνας» που θα προστατεύει τη χώρα, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 52χρονος Πάρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες
«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το όχημα - Φωτογραφίες
Συγκλονιστικό video: Γύπες κατασπαράζουν κουφάρι κατσίκας στην Κύπρο - Εντυπωσιάζουν τα πλάνα
Ανδρέας- Σιμώνη: «Λιώσαμε» με το νέο βίντεο της νεογέννητης κόρη τους - Η τρυφερή ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι κατά(σ)κοποι που ήρθαν απ’ τη ζέστη

 07.09.2025 - 20:13
ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

Οι προσπάθειες μας σε σχέση με το θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επικεντρώνονται προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

  •  07.09.2025 - 13:08
Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

  •  07.09.2025 - 14:10
Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

  •  07.09.2025 - 12:36
Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

  •  07.09.2025 - 19:28
Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

  •  07.09.2025 - 14:04
Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

  •  07.09.2025 - 13:55
Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

  •  07.09.2025 - 12:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

  •  07.09.2025 - 11:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα