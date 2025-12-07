Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο Χίθροου: Διακοπή δρομολογίων στα τρένα, συλλήψεις και δακρυγόνα

 07.12.2025 - 12:10
Ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο Χίθροου: Διακοπή δρομολογίων στα τρένα, συλλήψεις και δακρυγόνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, καθώς λόγω σοβαρού περιστατικού, τέθηκε σε lockdown το Terminal 3.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον πολυώροφο χώρο στάθμευσης του Terminal 3. Εκεί βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα, δεν πρόκειται ούτε για τρομοκρατικό χτύπημα, ούτε για διαμαρτυρία.

 

Ο χώρος αποκλείστηκε. Οι οδηγοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους καθώς δόθηκαν σαφείς οδηγίες να μην τα εγκαταλείψουν. Παράλληλα, οδηγοί λεωφορείων που βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων έλαβαν αντίστοιχες εντολές.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Λόγω του συμβάντος, οι σήραγγες του Χίθροου έκλεισαν, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο στον αυτοκινητόδρομο Μ4, όσο και στα δρομολόγια του μετρό του Λονδίνου και της γραμμής Ελίζαμπεθ, με αποτέλεσμα πολύ σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επιβατών.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να ερευνούν τον χώρο στάθμευσης, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί τι αναζητήσεις. κάνουν λόγο για συλλήψεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ο αριθμός ή ο λόγος.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «περιστατικό σε εξέλιξη» στον πολυώροφο χώρο στάθμευσης του Terminal 3. Το αεροδρόμιο, είπε, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αναμένεται επίσημη ενημέρωση.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για την αιτία του περιστατικού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

