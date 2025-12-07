Video: Ασυνήθιστη και επικίνδυνη «μεταφορά» με πατίνι στους δρόμους της Λεμεσού - Προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται δύο πρόσωπα να κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι μέσα στην πόλη. Ο οδηγός βρίσκεται στη θέση χειρισμού, ενώ το δεύτερο άτομο είναι καθισμένο πάνω σε παγωνιέρα, κρατώντας τον μπροστινό επιβάτη για να διατηρήσει την ισορροπία του, την ώρα που το πατίνι κινείται κανονικά στον δρόμο.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους επιβαίνοντες αλλά και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Η αυξημένη χρήση ηλεκτρικών πατινιών τα τελευταία χρόνια καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το RoadReport.CY: