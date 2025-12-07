Video: Ασυνήθιστη και επικίνδυνη «μεταφορά» με πατίνι στους δρόμους της Λεμεσού - Προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια

Ανασχηματισμός με άρωμα κάλπης και πολιτικές ισορροπίες: Τα «δώρα» Χριστοδουλίδη σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ- Η ΕΔΕΚ σε τροχιά έντασης
Ο αιφνιδιαστικός ανασχηματισμός που ανακοίνωσε την Παρασκευή το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακατεύει πλήρως την πολιτική τράπουλα, επιβεβαιώνοντας ότι το Προεδρικό έχει περάσει πλέον σε μια φάση ξεκάθαρης πολιτικής στόχευσης. Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης δεν επιδιώκει απλώς τη λειτουργικότητα, αλλά φανερώνει μια στρατηγική που κοιτά ευθέως προς το 2028 και τις επόμενες Προεδρικές εκλογές.