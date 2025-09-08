Βουλευτικές 2026: Αυτός είναι ο αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Λευκωσίας

Στη δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι η πρόταση προς τον κ. Δημήτριου έρχεται ως αποτέλεσμα βαθιάς εκτίμησης στην πορεία και στην αξιόλογη προσφορά του εφόσον υπηρέτησε για δεκαετίες με ευσυνειδησία, με πίστη σε αξίες, συνέπεια και σοβαρότητα.

«Ο κ. Δημητρίου φέρνει μαζί του πολύτιμη γνώση και εμπειρία», τόνισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, «εμπειρία που μπορεί να μετατραπεί σε λύσεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας: την έννομη και δημόσια τάξη, το μεταναστευτικό, την οδική ασφάλεια και το κυκλοφοριακό, την καθημερινότητα του πολίτη».

Από την πλευρά του ο κ. Δημητρίου αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική πρόταση σημείωσε ότι την αποδέχθηκε με πλήρη συναίσθηση και με την πεποίθηση ότι μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στον τόπο.

«Μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες υπηρεσίας στην Αστυνομία, με γνώσεις και εμπειρίες, είμαι έτοιμος να μεταφέρω αυτή τη γνώση στην πολιτική δράση, με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Δημητρίου.