Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚάμερες: Από 300 ευρώ γίνεται 85 το πρόστιμο για στάση σε διάβαση - Πότε τίθεται σε ισχύ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάμερες: Από 300 ευρώ γίνεται 85 το πρόστιμο για στάση σε διάβαση - Πότε τίθεται σε ισχύ

 08.09.2025 - 18:04
Κάμερες: Από 300 ευρώ γίνεται 85 το πρόστιμο για στάση σε διάβαση - Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε εφαρμογή η πρόταση για μείωση του εξώδικου προστίμου στις παραβάσεις στάθμευσης σε διάβαση πεζών. Πιλοτική εφαρμογή από Νοέμβριο 2025, πλήρης εφαρμογή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Μια σημαντική τροποποίηση στο Σύστημα Φωτοεπισήμανσης, που αφορά την ορθολογική επιβολή εξώδικων προστίμων, τίθεται σε πορεία υλοποίησης, μετά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων – νομοθεσία που κατατέθηκε και προωθήθηκε από τον Βουλευτή Λευκωσίας, Μαρίνο Μουσιούττα.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση προβλέπει την έκδοση εξώδικου προστίμου ύψους €85 αντί των €300 για την παράβαση της στάσης πάνω σε διάβαση πεζών στις διασταυρώσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες φωτοεπισήμανσης, διασφαλίζοντας έτσι μια πιο δίκαιη και αναλογική προσέγγιση στην επιβολή κυρώσεων για τροχαίες παραβάσεις.

Ο κ. Μουσιούττας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την έναρξη υλοποίησης της νομοθεσίας, η οποία ενισχύει τόσο την οδική ασφάλεια όσο και την κοινωνική αποδοχή του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης. Η πρότασή του βασίστηκε στην ανάγκη να διατηρηθεί η αυστηρότητα του νόμου χωρίς να αγνοείται η αρχή της αναλογικότητας.

Μετά την απαραίτητη έγκριση από τα συλλογικά όργανα διαχείρισης συμβάσεων ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ, καθώς και τη διαβεβαίωση της Αστυνομίας για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων κονδυλίων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών προχώρησε στην αποστολή γραπτής εντολής προς την ανάδοχο εταιρεία, με ημερομηνία 26 Μαΐου 2025, για την έναρξη των απαιτούμενων τεχνικών τροποποιήσεων στο Σύστημα Φωτοεπισήμανσης.

Η πιλοτική εφαρμογή του νέου προστίμου θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου 2025, σε καθορισμένη διασταύρωση που θα επιλεγεί από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η πλήρης εφαρμογή της ρύθμισης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας τονίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή του προσπάθεια για πιο ανθρώπινες, δίκαιες και εφαρμόσιμες πολιτικές που να στηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από καυγά μεταξύ μαθητριών – Κάτω των 14 ετών οι εμπλεκόμενοι - Τραβούσαν μαλλιά και έδιναν χαστούκια – Τι διερευνά η Αστυνομία
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Παραλίγο τραγωδία: Κλαδί καταπλάκωσε όχημα σε παρκινγκ στο κέντρο της Λεμεσού - Δείτε φωτογραφίες
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά – Τί να κάνετε αν τα έχετε στην κατοχή σας – Δείτε λίστα
Eurovision 2026: «Κλειδώνει» για την εκπροσώπηση της Κύπρου - Ποια τραγουδίστρια κερδίζει τη «μάχη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ενώπιον της Επ. Οικονομικών η συζήτηση ν/σ για τηλεργασία στο δημόσιο

 08.09.2025 - 17:46
Επόμενο άρθρο

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν τον ηγούμενο - Οι επαφές σε Γερμανία και Κύπρο και τα Ευαγγέλια των 200.000 ευρώ

 08.09.2025 - 18:23
Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

  •  08.09.2025 - 12:04
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

  •  08.09.2025 - 16:02
Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

  •  08.09.2025 - 16:31
Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

  •  08.09.2025 - 16:53
Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

  •  08.09.2025 - 16:28
ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

  •  08.09.2025 - 15:58
Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

  •  08.09.2025 - 14:48
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

  •  08.09.2025 - 12:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα