Κάμερες: Από 300 ευρώ γίνεται 85 το πρόστιμο για στάση σε διάβαση - Πότε τίθεται σε ισχύ

Μια σημαντική τροποποίηση στο Σύστημα Φωτοεπισήμανσης, που αφορά την ορθολογική επιβολή εξώδικων προστίμων, τίθεται σε πορεία υλοποίησης, μετά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων – νομοθεσία που κατατέθηκε και προωθήθηκε από τον Βουλευτή Λευκωσίας, Μαρίνο Μουσιούττα.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση προβλέπει την έκδοση εξώδικου προστίμου ύψους €85 αντί των €300 για την παράβαση της στάσης πάνω σε διάβαση πεζών στις διασταυρώσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες φωτοεπισήμανσης, διασφαλίζοντας έτσι μια πιο δίκαιη και αναλογική προσέγγιση στην επιβολή κυρώσεων για τροχαίες παραβάσεις.

Ο κ. Μουσιούττας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την έναρξη υλοποίησης της νομοθεσίας, η οποία ενισχύει τόσο την οδική ασφάλεια όσο και την κοινωνική αποδοχή του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης. Η πρότασή του βασίστηκε στην ανάγκη να διατηρηθεί η αυστηρότητα του νόμου χωρίς να αγνοείται η αρχή της αναλογικότητας.

Μετά την απαραίτητη έγκριση από τα συλλογικά όργανα διαχείρισης συμβάσεων ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ, καθώς και τη διαβεβαίωση της Αστυνομίας για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων κονδυλίων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών προχώρησε στην αποστολή γραπτής εντολής προς την ανάδοχο εταιρεία, με ημερομηνία 26 Μαΐου 2025, για την έναρξη των απαιτούμενων τεχνικών τροποποιήσεων στο Σύστημα Φωτοεπισήμανσης.

Η πιλοτική εφαρμογή του νέου προστίμου θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου 2025, σε καθορισμένη διασταύρωση που θα επιλεγεί από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Η πλήρης εφαρμογή της ρύθμισης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας τονίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή του προσπάθεια για πιο ανθρώπινες, δίκαιες και εφαρμόσιμες πολιτικές που να στηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.