Ξέχασαν τα γενέθλια του και επιχείρησε να κάψει το Τρόοδος

«Κάποιος άμυαλος, πιο πάνω από την κατασκήνωση του Συνδέσμου Γονέων άναψε φωτιά στην άκρη του δρόμου. Ευτυχώς περνούσε ένας πολίτης ο οποίος κατάφερε να την σβήσει, διαφορετικά θα μιλούσαμε για τραγωδία», αναφέρει ο Κοινοταρχης Πλατρών, Δημήτρης Παπαθεοδότου.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο έξι ημερών. Τον νεαρό έκαψε μαρτυρία πολίτη, που τον είδε να πετάει ένα αντικείμενο στο σημείο, όπου αργότερα εντοπίστηκε στερεό πετρέλαιο.

«Με αυτό το αντικείμενο τέθηκε η φωτιά εσκεμμένα. Αντιλαμβάνεστε ήταν στην καρδιά του Τροόδους, τι θα μπορούσε να γίνει αν η φωτιά ξέφευγε. Συστάθηκε ανακριτική ομάδα η οποία αξιολογούσε όλες τις πληροφορίες που λάμβανε», δήλωσε ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου.

Ανακρινόμενος ο 32χρονος είπε ότι όταν σχόλασε από την δουλειά του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, δεν βρήκε στο σπίτι του το εορταστικό κλίμα που περίμενε για τα γενέθλια του. Τότε αποφάσισε να πάει περίπατο στο Τρόοδος για να ηρεμήσει. Στη διαδρομή για την πλατεία Τροόδους παραδέχθηκε ότι πέταξε 3 αποτσίγαρα στον δρόμο, ωστόσο όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει φωτιά.

«Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα από τις τελευταίες συλλήψεις, είναι ότι συμπολίτες μας λόγω άλλων προβλημάτων θεωρούν την λύση να βάζουν πυρκαγιές, τώρα κάποιος ειδικός θα πρέπει να μας εξηγήσει αυτό το φαινόμενο», σημειώνει ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής, Νίκος Λογγίνος.

Εμπρηστές στη Μουτταγιάκα

Από εμπρησμό ξέσπασε και η πυρκαγιά στην Μουτταγιάκα, η οποία απείλησε σπίτια και κατέκαυσε έκταση 1,5 τετρ. χλμ.

Οι σφοδροί άνεμοι που έπνεαν ωθούσαν τις φλόγες προς τα Φοινικάρια. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Η φωτιά ξέσπασε σε απόσταση 200 μέτρων από τα πρώτα σπίτια της Μουτταγιάκας, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο σε έργο εμπρηστών, καθώς στην περιοχή παρατηρήθηκαν ύποπτες κινήσεις νεαρών προσώπων.

«Είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε κατ΄ επανάληψη, ότι πληροφορίες έχουμε τις μεταφέρουμε στην Αστυνομία και ελπίζω ότι θα βρεθούν οι ανεύθυνοι», δήλωσε ο Δήμαρχος Αμαθούντος, Κυριάκος Ξυδιάς.

«Είχαν δοθεί κάποιες πληροφορίες τις οποίες διερευνούμε ως προς τα αίτιας της πυρκαγιάς», σημείωσε ο Λευτέρης Κυριάκου, Υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 εναέρια μέσα και ενεργοποιήθηκαν τα Σχέδια ΠΥΡΣΟΣ και Ίκαρος 2.

Δείτε το ρεπορτάζ: