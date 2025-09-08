Κατεχόμενα: Διαψεύδει ο τ/κ σύλλογος φαρμακοποιών για καθυστέρηση στη χορήγηση φαρμάκων σε έναν εκ των 5 Ε/κ

Την περασμένη Πέμπτη, κατά την ακροαματική διαδικασία στο «εφετείο», η υπεράσπιση των πέντε Ελληνοκυπρίων έθεσε το ζήτημα υγείας ενός εκ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με ιατρική έκθεση, ο κρατούμενος παρουσιάζει καρδιακή αρρυθμία και, όπως ανέφεραν οι συνήγοροί του, παρότι του είχε συνταγογραφηθεί θεραπεία τρεις ημέρες νωρίτερα, δεν την είχε λάβει ακόμη.

Η «κατηγορούσα αρχή» παραδέχθηκε την καθυστέρηση, ισχυριζόμενη ότι τα φάρμακα δεν ήταν διαθέσιμα στο «νοσοκομείο» και έπρεπε να παραγγελθούν από ιδιωτικό, συμβεβλημένο φαρμακείο, το οποίο όμως ήταν κλειστό λόγω θρησκευτικής αργίας. Δόθηκε, ωστόσο, η διαβεβαίωση ότι τα φάρμακα εξασφαλίστηκαν και θα παραδίδονταν την ίδια ημέρα στον κρατούμενο.

Στον απόηχο αυτών των ισχυρισμών, ο τουρκοκυπριακός σύλλογος φαρμακοποιών (KTEB) εξέδωσε ανακοίνωση, με την πρόεδρο του συλλόγου, Ντουιγκού Αντάχαν Κουράν, να αναφέρει ότι την ημέρα του περιστατικού, την Πέμπτη, τα φαρμακεία λειτουργούσαν στα κατεχόμενα κανονικά μέχρι τις 13:30, ενώ στη συνέχεια τα εφημερεύοντα φαρμακεία παρείχαν αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.

Η κ. Κουράν αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με τη «νομοθεσία», όλες οι συμφωνίες με φαρμακεία για την προμήθεια φαρμάκων σε κρατικούς φορείς, όπως οι «φυλακές», πρέπει να γίνονται μέσω του συλλόγου. «Στο εν λόγω περιστατικό, δεν υπήρξε καμία επίσημη ειδοποίηση προς τον Σύνδεσμό μας για σύναψη συμφωνίας οποιουδήποτε φαρμακείου με τις φυλακές», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι ο σύλλογος δεν έχει καμία σχετική σύμβαση ούτε έχει λάβει αίτημα από το «υπουργείο εσωτερικών».

Είπε, τέλος, ότι η πρόσβαση κάθε ασθενούς στα φάρμακά του πρέπει να είναι εγγυημένη χωρίς καμία δικαιολογία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ