ΠτΔ: «H Πολιτεία αρωγός στις προσπάθειες ΠΔΣ για ενίσχυση απονομής δικαιοσύνης στη χώρα»

Αναμένονται θετικές εξελίξεις εντός του τρέχοντος έτους σε σχέση με την ανάπτυξη και αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών στα διακστήρια, είπε, ενώ, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το θέμα της υπογραφής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου.

Στον χαιρετισμό του, ο Προέδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η παρουσία του στην εκδήλωση, μαζί με αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκ μέρους της Πολιτείας, «συνιστά, ανάμεσα σε άλλα, ελάχιστη ένδειξη της εκτίμησής μας απέναντι στον δικηγορικό κόσμο για τη διαχρονική προσφορά των μελών του στην πατρίδα μας και τα κοινά, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης».

«Εβδομήντα χρόνια συνεχούς παρουσίας που σηματοδοτούν μια διαδρομή γεμάτη αγώνες, αντιμετώπιση προκλήσεων, αλλά και επίτευξη πολλών επιτευγμάτων», είπε, προσθέτοντας ότι στα 70 αυτά χρόνια, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος «διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εμπέδωση των αρχών του κράτους δικαίου και στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του δικηγορικού λειτουργήματος, παραμένοντας, την ίδια στιγμή, ο στυλοβάτης της δικαιοσύνης στον τόπο μας».

Αναφερόμενος στην προσφορά των δικηγόρων της Κύπρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «στάθηκαν και στέκονται με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα». Έκανε ειδική μνεία στην προσφορά των δικηγόρων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, «κατά τη διάρκεια του οποίου οι συνάδελφοι σας της εποχής εκείνης στάθηκαν με τόλμη και αποφασιστικότητα δίπλα στους αγωνιστές, υπερασπιζόμενοι όχι απλά την ιδέα της δικαιοσύνης, αλλά και τα δίκαια αιτήματά τους». «Τεράστια υπήρξε ασφαλώς η συμβολή του δικηγορικού κόσμου και στην αντιμετώπιση των νομικών και άλλων προκλήσεων κατά τη διάρκεια και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ειδική μνεία πρέπει να γίνει και για μετά την τραγωδία του 1974, με την τουρκική εισβολή, αλλά και σε άλλους μετέπειτα καθοριστικούς σταθμούς της σύγχρονης Ιστορίας του τόπου μας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι στη σημερινή εποχή με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, τη διεθνοποίηση της νομικής επιστήμης και των νέων κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών δεδομένων, «ο ρόλος του δικηγορικού κόσμου καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμος και πιο καθοριστικός».

Ως Πολιτεία, πρόσθεσε, «αναγνωρίζουμε την υποχρέωση να οικοδομήσουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που θα διευκολύνει την επιτέλεση της αποστολής όλων όσοι υπηρετούν τον νόμο, πρωτίστως προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας. Ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο, πάνω απ’ όλα, θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα λειτουργεί υπέρ των πολιτών».

«Ενός συστήματος απονομής δικαιοσύνης πιο γρήγορου και πιο ποιοτικού, και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προωθήσαμε, από την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου, σειρά νομοσχεδίων που αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία των πρωτοβάθμιων αλλά και των ανώτατων δικαστηρίων», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, «εντατικοποιούμε την προσπάθεια για πλήρη υλοποίηση δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωρούμε με αποφασιστικότητα στις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές, ώστε να ενισχύσουμε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, όπως είναι η Διαιτησία και η Διαμεσολάβηση, αλλά και την ποινική δικαιοδοσία, με την αναδιάρθρωση των Κακουργιοδικείων».

Μια άλλη μεγάλη πρόκληση, ανέφερε, είναι η μείωση ή και η εξάλειψη των καθυστερημένων υποθέσεων στα δικαστήρια και, η ενίσχυση της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, ζήτημα που, όπως είπε, «αποτελεί διαχρονικό σας αίτημα και για το οποίο ετοιμάστηκε σχετικό νομοσχέδιο που εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων».

«Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, με ικανοποίηση είδαμε πρόσφατα να υπερψηφίζεται τόσο η τροποποίηση του Συντάγματος όσο και άλλοι τρεις βασικοί νόμοι που προνοούν τη δημιουργία ξεχωριστού Διοικητικού Εφετείου και ξεχωριστής διοικητικής δομής υπό το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ως επίσης η λειτουργία δύο Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων» πρόσθεσε.

Ο Προέδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, με τις προαναφερθείσες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, «υλοποιήσαμε μια από τις εμβληματικές μας δράσεις, όπως ανακοινώθηκαν στις αρχές του 2025», ευχαριστώντας για τη θετική στάση και την ενεργό συμβολή που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, «ανταποκρινόμενοι σε ένα δικό σας διαχρονικό αίτημα – ακούγοντας σήμερα τον Πρόεδρο του Συλλόγου, που μίλησε για κάποια δικαστικά Μέγαρα άνω των 50 χρόνων στη χώρα μας, έχουμε θέσει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών στα δικαστήρια, με την ανάπτυξη και αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, της στελέχωσης και των τεχνολογικών διευκολύνσεων, που θα βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας». Ιδιαίτερα, για τους δικηγόρους της Λευκωσίας, το πρόβλημα είναι σαφώς πιο σοβαρό, με τις υφιστάμενες πεπαλαιωμένες κτηριακές εγκαταστάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου, σημείωσε. «Μετά από ενέργειές μας, αναμένονται σύντομα θετικές εξελίξεις εντός του τρέχοντος έτους, ενώ εργαζόμαστε για λύση αρκετών στεγαστικών προβλημάτων των δικαστηρίων και ανά το παγκύπριο», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι η απρόσκοπτη και χωρίς παρεμβάσεις εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου, «αποτελεί όχι μόνο καθήκον, αλλά πρωτίστως δικαίωμα τόσο δικό σας όσο και των πολιτών μας».

Σημείωσε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος πλαισιώθηκε διαχρονικά «από άξια ηγεσία και μέλη, που ασκούν τον ρόλο τους με συνέπεια, προσήλωση, αντικειμενικότητα και αμεροληψία» και που τιμούν το δικηγορικό Σώμα, ανταποκρινόμενοι στον όρκο που έδωσαν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε, «μέσα από αυτή τη συλλογιστική, θέλω να χαιρετίσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις προσπάθειες που καταβάλλει η σημερινή ηγεσία του Συλλόγου σας, για περαιτέρω αναβάθμιση και πρόοδο του επαγγέλματος, μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις, όπως, για παράδειγμα, μέσα από το επιστημονικό έργο, το οποίο οι 30 εξειδικευμένες Επιτροπές του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, προωθούν».

Την ίδια στιγμή, η εξυγίανση που προωθείτε θα επιτρέψει, εκεί και όπου διαπιστώνονται παραπτώματα από τα μέλη του Συλλόγου, να ασκείται ο εποπτικός ρόλος και η πειθαρχική δικαιοδοσία με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να τεθούν ακόμη πιο στέρεες βάσεις για τις επόμενες γενιές των συναδέλφων σας, πρόσθεσε.

Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το θέμα της υπογραφής εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου.

«Όπως πολύ καλά γνωρίζετε σκοπός της Σύμβασης είναι η ενίσχυση της προστασίας του επαγγέλματος του δικηγόρου και του δικαιώματος άσκησης αυτού, με ανεξαρτησία και χωρίς διακρίσεις, αθέμιτα εμπόδια ή παρεμβάσεις, χωρίς ο δικηγόρος να υπόκειται σε επιθέσεις, απειλές, παρενόχληση ή εκφοβισμό», πρόσθεσε.

«Προχωρούμε, λοιπόν, με έγκριση της Σύμβασης, στέλνοντας και το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση επιδεικνύει εμπράκτως την αμέριστη εμπιστοσύνη και στήριξη της Πολιτείας στον δικηγορικό κόσμο της Κύπρου», είπε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία θα παραμείνει αρωγός στις προσπάθειες του Συλλόγου, «για την ενίσχυση της απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας, εργαζόμενοι ακόμη περισσότερο για πιο στενή και αρμονική συνεργασία με το Δικηγορικό Σώμα σε όλους τους τομείς». Ταυτόχρονα, είπε, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει όλα τα αναγκαία εφόδια, ώστε και ο νομικός κόσμος να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και αποτελεσματικότητα την υψηλή αποστολή του, να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη και μέσω αυτής, τους πολίτες της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ