ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδα σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

 08.09.2025 - 23:37
Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά σταδιακά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κανονικά θα διεξαχθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, που έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ.

