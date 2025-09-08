Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Καταδικάστηκε 71χρονος στη Βρετανία που πιάστηκε με κοκαΐνη αξιας άνω των 700.000 ευρώ στο ηλεκτρικό του αμαξίδιο

 08.09.2025 - 23:56
Καταδικάστηκε 71χρονος στη Βρετανία που πιάστηκε με κοκαΐνη αξιας άνω των 700.000 ευρώ στο ηλεκτρικό του αμαξίδιο

Κοκαΐνη αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ είχε κρύψει ένας 71χρονος στο… ηλεκτρονικό του αμαξίδιο, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα φέτος προσπαθώντας να περάσει τα ναρκωτικά στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Βρετανίας.

Ο 71χρονος Ρόναλντ Λόρντ, με καταγωγή από τον Καναδά, καταδικάστηκε την Παρασκευή σε έξι χρόνια φυλάκιση, αφού φέτος τον Φεβρουάριο οι Αρχές του αεροδρομίου τον έπιασαν με κοκαΐνη αξίας 737.088 ευρώ (640.000 λιρών) στο αεροδρόμιο, αναφέρει το Sky News.

Ο Λορντ ισχυρίστηκε ότι είχε περάσει επτά ημέρες διακοπών στα Μπαρμπέιντος πριν μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συνεχίσει τις διακοπές του εκεί. Ωστόσο, η Συνοριακή Αστυνομία εξέτασε με ακτίνες Χ το σκούτερ του και βρήκε οκτώ κιλά ναρκωτικών κατηγορίας Α κρυμμένα σε ένα κενό στο πίσω μέρος του καθίσματος.

Καταδικάστηκε 71χρονος στη Βρετανία που πιάστηκε με κοκαΐνη αξιας άνω των 700.000 ευρώ στο ηλεκτρικό του αμαξίδιο

Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πώς βρέθηκαν εκεί τα ναρκωτικά.

Στη συνέχεια οι Αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους στις αεροπορικές εταιρείες και διαπίστωσαν επίσης ότι ο 71χρονος είχε πει ψέματα σχετικά με το χρόνο που πέρασε στα Μπαρμπέιντος – καθώς είχε μείνει εκεί μόλις 3 μέρες, προτού ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταδικάστηκε 71χρονος στη Βρετανία που πιάστηκε με κοκαΐνη αξιας άνω των 700.000 ευρώ στο ηλεκτρικό του αμαξίδιο

Το σκούτερ του 71χρονου, στο πίσω μέρος του οποίου είχε κρύψει κοκαΐνη αξίας άνω των 700.000 ευρώ
«Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες χρειάζονται λαθρέμπορους όπως ο κ. Λορντ για να εισάγουν ναρκωτικά κατηγορίας Α στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πωλούνται με τεράστια κέρδη από συμμορίες που ασχολούνται με τη βία και την εκμετάλλευση. Προφανώς πίστευε ότι, επειδή ήταν συνταξιούχος, θα ήταν λιγότερο πιθανό να γίνει στόχος των Αρχών», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός της βρετανικής Δίωξης Εγκλημάτων, Ρίτσαρντ Γουίκαμ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδα σε αυτές τις περιοχές - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

 08.09.2025 - 23:37
Κανονικά θα διεξαχθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, που έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ.

