«Αναχρονιστική οπτική» - Εκτός γενικής τάξης παιδιά με αυτισμό – Τι καταγγέλλει η ΚΥΣΟΑ

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η ΚΥ.Σ.Ο.Α. αναφέρει ότι το Άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που άπτεται της Εκπαίδευσης, ρητώς και μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και παρέχονται σε αυτά οι εύλογες προσαρμογές.

"Όμως αυτά τα δύο παιδιά ξεκάθαρα αποκλείονται από το ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο δεν τους προσφέρεται καν η ευκαιρία να ενταχθούν, ώστε να εξελιχθούν βάση πάντοτε των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα δύο παιδιά παραπεμφθήκαν "αυθαίρετα" σε Ειδική Μονάδα και "παρά τις εμπεριστατωμένες γνωματεύσεις των ειδικών που τα παρακολουθούν και που ξεκάθαρα γνωματεύουν πως η παραμονή τους στη γενική τάξη θα προσφέρει ευκαιρίες για ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωση".

Προστίθεται, ακόμα, ότι και η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την παρελθούσα χρονιά, καταγράφει για εκείνα, πως επιτεύχθηκε η πλήρης παραμονή τους στην τάξη, ενώ το πιο σημαντικό, ότι το περιβάλλον της τάξης είναι σημείο κοινωνικής αναφοράς τους.

Η ΚΥ.Σ.Ο.Α. αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει πολλές φορές πως η λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών είναι "προβληματική, καθώς δεν εστιάζει στα δικαιώματα των παιδιών, αγνοεί τις εκθέσεις των ειδικών που τα παρακολουθούν, την άποψη των γονιών τους, αγνοεί τις πρόνοιες της Σύμβασης και την έννοια της συμπεριληπτικής παιδείας και του αδιανόητου των αποκλεισμών", ενώ, συνεχίζει, πολλαπλές φορές οι αποφάσεις των συγκεκριμένων Επιτροπών "δεν απορρέουν από ορθές και σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, αλλά, αντιθέτως, αντικατοπτρίζουν μια πεπαλαιωμένη αναχρονιστική οπτική μισαναπηρισμού που αντικρίζει την αναπηρία με παρωπίδες".

Επιπλέον, αναφέρει ότι η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό το πρίσμα και των πιο πάνω απεφάνθη σε τοποθέτησή της επί του θέματος, πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καθίσταται αδικαιολόγητη παραβιάζοντας τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, που επιβάλλει ότι κάθε απόφαση πρέπει να στηρίζεται σε επαρκή έρευνα.

Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία τάσσεται απερίφραστα και σθεναρά δίπλα στα παιδιά και τους γονείς, ζητώντας από την Υπουργό Παιδείας να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για ακύρωση της απόφασης που τα θέτει στην Ειδική Μονάδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ