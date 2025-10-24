Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Αναχρονιστική οπτική» - Εκτός γενικής τάξης παιδιά με αυτισμό – Τι καταγγέλλει η ΚΥΣΟΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Αναχρονιστική οπτική» - Εκτός γενικής τάξης παιδιά με αυτισμό – Τι καταγγέλλει η ΚΥΣΟΑ

 24.10.2025 - 20:41
«Αναχρονιστική οπτική» - Εκτός γενικής τάξης παιδιά με αυτισμό – Τι καταγγέλλει η ΚΥΣΟΑ

Για «αποκλεισμό» δύο παιδιών με χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτιστικού φάσματος από τις γενικές τάξεις μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης να παραπεμφθούν για φοίτηση σε Ειδικές Μονάδες, κάνει λόγο η ΚΥ.Σ.Ο.Α. και καλεί τη Δημοκρατία να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η ΚΥ.Σ.Ο.Α. αναφέρει ότι το Άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που άπτεται της Εκπαίδευσης, ρητώς και μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και παρέχονται σε αυτά οι εύλογες προσαρμογές.  

"Όμως αυτά τα δύο παιδιά ξεκάθαρα αποκλείονται από το ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο δεν τους προσφέρεται καν η ευκαιρία να ενταχθούν, ώστε να εξελιχθούν βάση πάντοτε των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα δύο παιδιά παραπεμφθήκαν "αυθαίρετα" σε Ειδική Μονάδα και "παρά τις εμπεριστατωμένες γνωματεύσεις των ειδικών που τα παρακολουθούν και που ξεκάθαρα γνωματεύουν πως η παραμονή τους στη γενική τάξη θα προσφέρει ευκαιρίες για ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωση".

Προστίθεται, ακόμα, ότι και η Εκπαιδευτική Αξιολόγηση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την παρελθούσα χρονιά, καταγράφει για εκείνα, πως επιτεύχθηκε η πλήρης παραμονή τους στην τάξη, ενώ το πιο σημαντικό, ότι το περιβάλλον της τάξης είναι σημείο κοινωνικής αναφοράς τους.

Η ΚΥ.Σ.Ο.Α. αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει πολλές φορές πως η λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών είναι "προβληματική, καθώς δεν εστιάζει στα δικαιώματα των παιδιών, αγνοεί τις εκθέσεις των ειδικών που τα παρακολουθούν, την άποψη των γονιών τους, αγνοεί τις πρόνοιες της Σύμβασης και την έννοια της συμπεριληπτικής παιδείας και του αδιανόητου των αποκλεισμών", ενώ, συνεχίζει, πολλαπλές φορές οι αποφάσεις των συγκεκριμένων Επιτροπών "δεν απορρέουν από ορθές και σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, αλλά, αντιθέτως, αντικατοπτρίζουν μια πεπαλαιωμένη αναχρονιστική οπτική μισαναπηρισμού που αντικρίζει την αναπηρία με παρωπίδες".

Επιπλέον, αναφέρει ότι η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό το πρίσμα και των πιο πάνω απεφάνθη σε τοποθέτησή της επί του θέματος, πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καθίσταται αδικαιολόγητη παραβιάζοντας τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, που επιβάλλει ότι κάθε απόφαση πρέπει να στηρίζεται σε επαρκή έρευνα.

Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία τάσσεται απερίφραστα και σθεναρά δίπλα στα παιδιά και τους γονείς, ζητώντας από την Υπουργό Παιδείας να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για ακύρωση της απόφασης που τα θέτει στην Ειδική Μονάδα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν οι οδηγοί – Έρχονται δύο νέα πρόστιμα για παρκάρισμα σε θέση για φόρτιση – Πότε αναμένεται να ψηφιστούν
Κίνδυνος για σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις – Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο ΠΑΣΕΕΚ λόγω υποστελέχωσης
Δέσποινα Βανδή: Όλη η αλήθεια για την μεταφορά της με το περιπολικό – «Αυτό που ακούστηκε ήταν λάθος»
Σοβαρή καταγγελία: «Ξεκλήρισαν» το Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά - Έκοψαν δεκάδες δέντρα χωρίς άδεια
Πολλές νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκάρων – Ψάχνει από ταμία μέχρι λειτουργούς λογιστηρίου και τεχνικούς μηχανικούς – Όλες οι λεπτομέρειες
Φειδίας Παναγιώτου: Η πρόταση γάμου στη σύντροφό του – «Θέλουμε να κάνουμε έξι παιδάκια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραβούν «χειρόφρενο» οι μεταφορείς – Κατεβαίνουν σε επ’ αόριστον απεργία - Στο επίκεντρο και το ζήτημα των ταχογράφων

 24.10.2025 - 20:27
Επόμενο άρθρο

Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

 24.10.2025 - 21:09
Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Οι σχέσεις με την Τουρκία «ξεπερνούν τα συνηθισμένα διπλωματικά όρια μεταξύ δύο κρατών» και βασίζονται σε «ιστορική κοινότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

  •  24.10.2025 - 19:32
Υπόθεση Αϊκούτ: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – «Η Κ.Δ. στέλνει μήνυμα κατά των "μαύρων" συναλλαγών»

Υπόθεση Αϊκούτ: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – «Η Κ.Δ. στέλνει μήνυμα κατά των "μαύρων" συναλλαγών»

  •  24.10.2025 - 17:02
Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

  •  24.10.2025 - 21:09
Λετυμπιώτης: «Ο σφετερισμός δεν αντιμετωπίζεται ούτε παθητικά ούτε με ανοχή»

Λετυμπιώτης: «Ο σφετερισμός δεν αντιμετωπίζεται ούτε παθητικά ούτε με ανοχή»

  •  24.10.2025 - 17:28
Καταγγέλλει ιατρική αμέλεια η οικογένεια της 21χρονης Δημητριάνας - «Έσβησε» ξαφνικά στο Νοσοκομείο Λευκωσίας

Καταγγέλλει ιατρική αμέλεια η οικογένεια της 21χρονης Δημητριάνας - «Έσβησε» ξαφνικά στο Νοσοκομείο Λευκωσίας

  •  24.10.2025 - 16:34
Υπ. Εργασίας: Η μόνιμη συμφωνία για ΑΤΑ μπορεί να επιτευχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες

Υπ. Εργασίας: Η μόνιμη συμφωνία για ΑΤΑ μπορεί να επιτευχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες

  •  24.10.2025 - 16:14
Τα έχει όλα ο καιρός: Ήλιος, σύννεφα και βροχές το Σαββατοκύριακο – Μέχρι που θα φτάσει ο υδράργυρος

Τα έχει όλα ο καιρός: Ήλιος, σύννεφα και βροχές το Σαββατοκύριακο – Μέχρι που θα φτάσει ο υδράργυρος

  •  24.10.2025 - 18:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας» - Συγκινητική ανάρτηση για Κίκη Κωνσταντίνου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας» - Συγκινητική ανάρτηση για Κίκη Κωνσταντίνου

  •  24.10.2025 - 18:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα