Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕκατοντάδες επιστήμονες, πολιτικοί και celebrities ζητούν να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής υπερνοημοσύνης
LIKE ONLINE

Εκατοντάδες επιστήμονες, πολιτικοί και celebrities ζητούν να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής υπερνοημοσύνης

 24.10.2025 - 22:19
Εκατοντάδες επιστήμονες, πολιτικοί και celebrities ζητούν να σταματήσει η ανάπτυξη της τεχνητής υπερνοημοσύνης

Περισσότεροι από 700 επιστήμονες, πολιτικές προσωπικότητες, επιχειρηματίες, διασημότητες, αλλά και ο Στιβ Μπάνον και Γκλεν Μπεκ, προσωπικότητες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που ανήκουν στη δεξιά, ζήτησαν σήμερα να σταματήσουν οι εργασίες με στόχο την ανάπτυξη μιας τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ, AI) ικανής να υπερβεί τις ανθρώπινες δυνατότητες, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο για την ανθρωπότητα.

«Ζητούμε να σταματήσει η ανάπτυξη μιας υπερνοημοσύνης όσο δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι αυτή θα μπορούσε να κατασκευασθεί με τρόπο ελεγχόμενο και ασφαλή και όσο δεν υπάρχει υποστήριξη για κάτι τέτοιο εκ μέρους του πληθυσμού», αναφέρεται στη σελίδα της πρωτοβουλίας που ανελήφθη από το Future of Life Institute (Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ζωής), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες που προειδοποιεί τακτικά για τις επιβλαβείς συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν είναι «πατέρες» της σύγχρονης TN, όπως ο Τζέφρι Χίντον, νομπελίστας της Φυσικής το 2024, ο Στιούαρτ Ράσελ, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ ή ο Γιόσουα Μπέντζιο, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης προσωπικότητες των εταιρειών τεχνολογίας όπως ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτής του ομίλου Virgin, και ο Στιβ Βόζνιακ, συνιδρυτής της Apple· πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και η Σούζαν Ράις, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας επί Μπαράκ Ομπάμα· θρησκευτικούς αξιωματούχους όπως ο Πάολο Μπενάντι, σύμβουλος του πάπα και κύριος εμπειρογνώμονας του Βατικανού για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επίσης διασημότητες όπως ο αμερικανός τραγουδιστής will.i.am ή ακόμα ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ.

Η υποστήριξη από προσωπικότητες όπως ο Μπάνον αντανακλά την εν δυνάμει αυξανόμενη ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη που επικρατεί μεταξύ της λαϊκιστικής δεξιάς, επισημαίνει το Ρόιτερς, σε μια περίοδο που πολλοί με σχέσεις με τη Σίλικον Βάλεϊ έχουν αναλάβει σημαντικούς ρόλους στη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Στιβ Μπάνον και Γκλεν Μπεκ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν.

Οι περισσότεροι μεγάλοι πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν να αναπτύξουν τη γενική τεχνητή νοημοσύνη (AGI), στάδιο κατά το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα εξισωθεί με όλες τις διανοητικές ικανότητες των ανθρώπων, αλλά και την υπερνοημοσύνη, που θα προχωρήσει πέραν των ικανοτήτων αυτών.

Για τον Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI που δημιούργησε το ChatGPT, η υπερνοημοσύνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε πέντε χρόνια, όπως είχε ο ίδιος εξηγήσει το Σεπτέμβριο σε εκδήλωση του ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer.

«Λίγο ενδιαφέρει αν θα είναι σε δύο ή σε δεκαπέντε χρόνια, το να κατασκευασθεί ένα τέτοιο πράγμα είναι απαράδεκτο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαξ Τέγκμαρκ, πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Μέλλον της Ζωής, για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προχωρούν σε εργασίες τέτοιου είδους «χωρίς να υφίσταται κάποιο κανονιστικό πλαίσιο».

«Μπορούμε να είμαστε υπέρ της δημιουργίας πιο ισχυρών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα για να ιαθεί ο καρκίνος, όντας παράλληλα εναντίον της υπερνοημοσύνης», πρόσθεσε.

Η δράση αυτή απηχεί επιστολή ερευνητών και στελεχών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης η οποία δημοσιοποιήθηκε πριν από ένα μήνα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ζητούσε τη σύναψη «διεθνών συμφωνιών πάνω στις κόκκινες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη» ώστε να προληφθούν συνέπειες καταστροφικές για την ανθρωπότητα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν οι οδηγοί – Έρχονται δύο νέα πρόστιμα για παρκάρισμα σε θέση για φόρτιση – Πότε αναμένεται να ψηφιστούν
Κίνδυνος για σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις – Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο ΠΑΣΕΕΚ λόγω υποστελέχωσης
Δέσποινα Βανδή: Όλη η αλήθεια για την μεταφορά της με το περιπολικό – «Αυτό που ακούστηκε ήταν λάθος»
Σοβαρή καταγγελία: «Ξεκλήρισαν» το Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά - Έκοψαν δεκάδες δέντρα χωρίς άδεια
Πολλές νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκάρων – Ψάχνει από ταμία μέχρι λειτουργούς λογιστηρίου και τεχνικούς μηχανικούς – Όλες οι λεπτομέρειες
Φειδίας Παναγιώτου: Η πρόταση γάμου στη σύντροφό του – «Θέλουμε να κάνουμε έξι παιδάκια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τουρίστας στην Ιταλία ακολούθησε τη σύντομη διαδρομή του GPS και βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού - Δείτε φωτογραφίες

 24.10.2025 - 22:12
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ - Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό αφιέρωμα - έκπληξη της μπάντας του δήμου Αθηναίων

 24.10.2025 - 23:04
Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Οι σχέσεις με την Τουρκία «ξεπερνούν τα συνηθισμένα διπλωματικά όρια μεταξύ δύο κρατών» και βασίζονται σε «ιστορική κοινότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

  •  24.10.2025 - 19:32
Υπόθεση Αϊκούτ: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – «Η Κ.Δ. στέλνει μήνυμα κατά των "μαύρων" συναλλαγών»

Υπόθεση Αϊκούτ: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – «Η Κ.Δ. στέλνει μήνυμα κατά των "μαύρων" συναλλαγών»

  •  24.10.2025 - 17:02
Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

  •  24.10.2025 - 21:09
Λετυμπιώτης: «Ο σφετερισμός δεν αντιμετωπίζεται ούτε παθητικά ούτε με ανοχή»

Λετυμπιώτης: «Ο σφετερισμός δεν αντιμετωπίζεται ούτε παθητικά ούτε με ανοχή»

  •  24.10.2025 - 17:28
Καταγγέλλει ιατρική αμέλεια η οικογένεια της 21χρονης Δημητριάνας - «Έσβησε» ξαφνικά στο Νοσοκομείο Λευκωσίας

Καταγγέλλει ιατρική αμέλεια η οικογένεια της 21χρονης Δημητριάνας - «Έσβησε» ξαφνικά στο Νοσοκομείο Λευκωσίας

  •  24.10.2025 - 16:34
Υπ. Εργασίας: Η μόνιμη συμφωνία για ΑΤΑ μπορεί να επιτευχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες

Υπ. Εργασίας: Η μόνιμη συμφωνία για ΑΤΑ μπορεί να επιτευχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες

  •  24.10.2025 - 16:14
Τα έχει όλα ο καιρός: Ήλιος, σύννεφα και βροχές το Σαββατοκύριακο – Μέχρι που θα φτάσει ο υδράργυρος

Τα έχει όλα ο καιρός: Ήλιος, σύννεφα και βροχές το Σαββατοκύριακο – Μέχρι που θα φτάσει ο υδράργυρος

  •  24.10.2025 - 18:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας» - Συγκινητική ανάρτηση για Κίκη Κωνσταντίνου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας» - Συγκινητική ανάρτηση για Κίκη Κωνσταντίνου

  •  24.10.2025 - 18:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα