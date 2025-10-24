Τουρίστας στην Ιταλία ακολούθησε τη σύντομη διαδρομή του GPS και βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού - Δείτε φωτογραφίες

Ο οδηγός μπήκε σε ένα αγρόκτημα και κατέληξε στην πλαγιά, ενώ επέστρεφε στο κατάλυμα όπου διέμενε, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, μπήκε σε έναν μικρό αγροτικό δρόμο που γρήγορα στενεύει και μετατρέπεται σε χωματόδρομο. Ο τουρίστας συνέχισε για περίπου 300 μέτρα πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν αδιέξοδο.

Καθώς προσπαθούσε να κάνει αναστροφή, η Porsche γλίστρησε προς τα εμπρός, σταματώντας λίγα εκατοστά από την άκρη του γκρεμού.

Ευτυχώς, ο οδηγός γλίτωσε χωρίς τραυματισμούς και περπάτησε μέχρι τον δρόμο για να καλέσει βοήθεια. Στο δρόμο, συνάντησε τον ιδιοκτήτη της φάρμας, ο οποίος είχε εντοπίσει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Ο αγρότης ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σύντομα έφτασαν οι πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν το όχημα πριν το μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: protothema.gr