Όπλα μεγάλου βεληνεκούς θέλει ο Ζελένσκι - Aντιαεροπορικούς πυραύλους και Mirage στέλνει ο Μακρόν

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αυξήσει την πίεση προς την Μόσχα, αλλά δεν τους έχει αποκτήσει ακόμη.

«Μόλις (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Tomahawk στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Τι δίνει ο Μακρόν στο Κίεβο

Την πρόθεση της Γαλλίας να παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster στην Ουκρανία, καθώς και καταδιωκτικά αεροσκάφη Mirage, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη βιντεοδιάσκεψη των συμμάχων του Κιέβου.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης» ανέφερε ο Μακρόν, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής η Γαλλία έχει δώσει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που της είχε υποσχεθεί, κυρίως για τις ανάγκες εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων. Το ένα από αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο.

Οι πύραυλοι Aster 15 και 30 κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Ιταλία και λειτουργούν με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στους Ουκρανούς, οι οποίοι όμως ζητούν περισσότερους για την άμυνά τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», υπογράμμισε ο Μακρόν στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.

Στη σύνοδο αυτή συμπροεδρεύουν ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Στάρμερ: Πρέπει να κάνουμε περισσότερα

Εξάλλου, την αύξηση στις παραδόσεις όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία ζήτησε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, έπειτα από συνάντησή του με Ζελένσκι, πριν από τη συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του συνασπισμού των προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η συνάντηση Ζελένσκι-Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ' παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό πρόεδρο -- η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

