Φόνος στις Κεντρικές: Οι τρεις λέξεις που είπε ο ύποπτος κατά τη σύλληψή του - Το κοινό... μυστικό της πτέρυγας 4

 08.12.2025 - 21:09
Διακίνηση ουσιών και ένας πόλεμος εξουσίας φαίνεται πως κρύβονται πίσω από τη νέα υπόθεση φόνου στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «σουπερμάρκετ ψυχοφαρμάκων, υπνωτικών και άλλων ουσιών λειτουργούσε στην πτέρυγα 4 των Κεντρικών, όπου χθες βράδυ διαπράχθηκε η δολοφονία με θύμα 36χρονο Αιγύπτιο βαρυποινίτη και φερόμενο δράστη Ελληνοκύπριο κατάδικο από την Πάφο.

Στην πτέρυγα 4 η οποία φιλοξενεί άτομα με ψυχικά προβλήματα, η διακίνηση ουσιών που κρατούσαν σε λήθαργο τους κρατούμενους, ήταν κοινό μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άλφα, το θύμα προμήθευε με ουσίες τους συγκρατούμενους του, έναντι διάφορων ανταλλαγμάτων. Το κλίμα ήταν τεταμένο και η κατάληξη των γεγονότων προδιαγεγραμμένη.

Στις 19:12 χθες βράδυ ο ύποπτος εισήλθε στο κελί του θύματος, επιχειρώντας να απομακρύνει από αυτό νεαρό κρατούμενο, τον οποίο ο 30χρονος θεωρούσε, ότι το θύμα εκμεταλλευόταν οικονομικά. Τότε, ο 36χρονος Αιγύπτιος αντέδρασε και ακολούθησε λογομαχία, με τον 30χρονο να ψεκάζει το θύμα με αντισηπτικό σπρέι και να τον γρονθοκοπεί στο μάτι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στις Κεντρικές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή του 35χρονου που έπεσε νεκρός στις Φυλακές μετά από καυγά

Ο καβγάς εκτυλίχθηκε μπροστά σε δυο κρατουμένους οι οποίοι κατάφεραν να τους χωρίσουν, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δύο δεσμοφύλακες οι οποίοι απομόνωσαν το θύμα στο γραφείο τους. 10 λεπτά αργότερα ο 36χρονος ένοιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Στις 19:45 μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, Γεννάδιος Ιωάννου το μόνο που ψέλλισε ο ύποπτός κατά τη σύλληψη του ήταν: «Τι να πω;».

Το πρωί ο 30χρονος ο οποίος εκτίει ποινή στις κεντρικές για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την 8ήμερη κράτηση για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Ερωτηθείς από τον δικαστή ο ύποπτός ο οποίος δεν εκπροσωπείτο από δικηγόρο, αν φέρει ένσταση απάντησε:

«Δεν έχω ένσταση… αν γίνεται λίο πιο λίες μέρες. Συμβουλεύτηκα τον δικηγόρο μου, είπε μου να μεν φέρω ένσταση.»

Ο 36χρονος Αιγύπτιος εξέτιε ποινή φυλάκισης 17 ετών για τον φόνο της 38χρονης συμβίας του από την Ουκρανία που διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στην Λευκωσία. Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε 5 μήνες μετά σε χωράφι στην Αθηένου, όπου ο δράστης επιχείρησε να την εξαφανίσει.

Ο φόνος καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα της πτέρυγας και από την εξέταση του δεν προκύπτει ενδεχόμενη ολιγωρία εις βάρος των δεσμοφυλάκων. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροτομή που διενεργήθηκε το απόγευμα από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου δεν έδωσε απαντήσεις.

Το άγριο φονικό διαπράχθηκε μόλις δυο 24ώρα μετά την αλλαγή σκυτάλης στις Κεντρικές και την ανάληψη καθηκόντων από τη Μαριά Σιάλη. Πρόκειται για τον δεύτερο φόνο στις κεντρικές σε διάστημα τριών χρόνων, μετά τη δολοφονία Τανσού Τσιτάν που αποκάλυψε πρακτικές Γκουαντάναμο στο σωφρονιστικό ίδρυμα και κοντραμπάντο δεσμοφυλάκων με κρατουμένους.

Η νέα υπό διερεύνηση υπόθεση φόνου, ανοίξει ξανά το κεφάλαιο μέτρα ασφαλείας στις Κεντρικές, καθώς η διακίνηση ουσιών μεταξύ κρατουμένων, παραμένει ανοικτή πληγή για το σωφρονιστικό ίδρυμα».

