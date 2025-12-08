Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕκτιμούμε την ελευθερία της έκφρασης αλλά οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους, απαντά η Κομισιόν στον Έλον Μασκ
ΔΙΕΘΝΗ

Εκτιμούμε την ελευθερία της έκφρασης αλλά οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους, απαντά η Κομισιόν στον Έλον Μασκ

 08.12.2025 - 23:01
Εκτιμούμε την ελευθερία της έκφρασης αλλά οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους, απαντά η Κομισιόν στον Έλον Μασκ

«Αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης που εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ΕΕ και επιτρέπει ακόμη και τις πιο ακραίες δηλώσεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πινό, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Έλον Μασκ κατά της ΕΕ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα «X».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, συμπλήρωσε ότι «οι νομοθεσίες μας ισχύουν εξίσου για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ, την Ασία και τις ΗΠΑ. Ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη».

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ότι το πρόστιμο της ΕΕ στην πλατφόρμα «Χ» συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις», ο Τόμας Ρενιέ απάντησε ότι «οι ακραίες δηλώσεις χρειάζονται μία ή δύο προτάσεις για να δημιουργήσουν εντάσεις ή κλιμακώσεις», προσθέτοντας ότι η Κομισιόν δεν πρόκειται να μπει σε τέτοιες αντιπαραθέσεις.

«Από αυτό το βήμα θα μετριάσουμε διπλωματικά τις εντάσεις, γιατί έχουμε πολλές κοινές προκλήσεις με τους Αμερικανούς φίλους μας. Μπορεί να το θεωρήσετε αδυναμία, εγώ το θεωρώ δύναμη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δύναμη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», με την Πάολα Πινό να συμπληρώνει ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο. Δεν αφορά ιδεολογία».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή
Ιδού το νέο σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»: Τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά - Αναλυτικά τα ποσά
Πέθανε ο Σταύρος Χρυσοστόμου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Τα είδαμε όλα: Δεν θα πιστέψετε πως πάρκαρε το όχημα του και προκάλεσε αντιδράσεις - «Ο μισός έξω» - Φωτογραφία
ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος για μητέρα που έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα - «Μαμά» φώναζε το παιδί
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του μετά την κακοκαιρία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στη νέα ιδιοκτησία του CBS για τη συνέντευξη πρώην πολιτικής του συμμάχου

 08.12.2025 - 22:35
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Προανήγγειλε τρεις διακρατικές συμφωνίες που θα ωθήσουν εξωστρέφεια επιχειρήσεων

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Προανήγγειλε τρεις διακρατικές συμφωνίες που θα ωθήσουν εξωστρέφεια επιχειρήσεων

"Η εξωστρέφεια φέρνει ευκαιρίες", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στην 98η Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ, το βράδυ της Δευτέρας, προαναγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι το επόμενο διάστημα η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε "τρεις πολύ σημαντικές συμφωνίες" που αναμένεται να ωθήσουν και την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Προανήγγειλε τρεις διακρατικές συμφωνίες που θα ωθήσουν εξωστρέφεια επιχειρήσεων

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Προανήγγειλε τρεις διακρατικές συμφωνίες που θα ωθήσουν εξωστρέφεια επιχειρήσεων

  •  08.12.2025 - 20:46
Φόνος στις Κεντρικές: Οι τρεις λέξεις που είπε ο ύποπτος κατά τη σύλληψή του - Το κοινό... μυστικό της πτέρυγας 4

Φόνος στις Κεντρικές: Οι τρεις λέξεις που είπε ο ύποπτος κατά τη σύλληψή του - Το κοινό... μυστικό της πτέρυγας 4

  •  08.12.2025 - 21:09
Κυπριακό: Συνάντηση Μενελάου - Ντανά την Τετάρτη - Προετοιμάζονται για την κοινή συνάντηση της Πέμπτης

Κυπριακό: Συνάντηση Μενελάου - Ντανά την Τετάρτη - Προετοιμάζονται για την κοινή συνάντηση της Πέμπτης

  •  08.12.2025 - 15:25
ΠΑΡΑ-THEMA: Ανασχηματισμός… επιτυχημένων;

ΠΑΡΑ-THEMA: Ανασχηματισμός… επιτυχημένων;

  •  08.12.2025 - 12:55
ΕΟΑ Λευκωσίας: Με διαφορετική εικαστική προσέγγιση το μνημείο Καταδρομέων

ΕΟΑ Λευκωσίας: Με διαφορετική εικαστική προσέγγιση το μνημείο Καταδρομέων

  •  08.12.2025 - 21:31
Στο κελί για χρόνια 53χρονος - Κρίθηκε ένοχος για διακίνηση κοκαΐνης

Στο κελί για χρόνια 53χρονος - Κρίθηκε ένοχος για διακίνηση κοκαΐνης

  •  08.12.2025 - 16:49
Πρωτοφανείς αγριότητες στην Κρήτη με αγρότες να χτυπούν αστυνομικούς: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρωτοφανείς αγριότητες στην Κρήτη με αγρότες να χτυπούν αστυνομικούς: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  08.12.2025 - 17:57
Τροχαίο Παντελή Παντελίδη: Βγήκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη - Πόσα θα πάρουν

Τροχαίο Παντελή Παντελίδη: Βγήκαν οι αποζημιώσεις σε Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη - Πόσα θα πάρουν

  •  08.12.2025 - 22:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα