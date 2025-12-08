Ecommbx
Το «χρυσό κύμα» στο Μπουένος Άιρες: Χιλιάδες γκόλντεν ριτρίβερ σε πάρκο για να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ, δείτε βίντεο

 08.12.2025 - 23:21
Το «χρυσό κύμα» στο Μπουένος Άιρες: Χιλιάδες γκόλντεν ριτρίβερ σε πάρκο για να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ, δείτε βίντεο

 08.12.2025 - 23:21

Εκατοντάδες γκόλντεν ριτρίβερ κατέκλυσαν έναν χώρο στάθμευσης στο Μπουένος Άιρες, καθώς η Αργεντινή θέλει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό σκύλων τέτοιας ράτσας που έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μόνο μέρος.

Με τίτλο το «Χρυσό Κύμα» (Golden Wave), η συγκέντρωση ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύντομα κατέληξε σε μια πολυπληθή συνάντηση στο πάρκο Bosques de Palermo της πρωτεύουσας της νοτιοαμερικάνικης χώρας.

Σκυλιά γκόλντεν ριτρίβερ κάθε ηλικίας, από ενθουσιώδη κουτάβια που έπαιζαν στη λάσπη έως πιο ώριμα ζώα να περιφέρονται φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και ευφάνταστα κοστούμια, γέμισαν το πάρκο, ενώ οι ιδιοκτήτες του κάθισαν να πιουν μάτε, ένα διάσημο ρόφημα της Αργεντινής, και να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Είμαστε μάρτυρες ενός ιστορικού γεγονότος», δήλωσε στο Reuters ο Φάουστο Ντουπέρε, ο οποίος οργάνωσε την εκδήλωση.

«Μια συγκέντρωση αυτού του μεγέθους δεν έχει ποτέ ξανά πραγματοποιηθεί και πιστεύω πως θα είναι ιστορικό το ότι θα καταρρίψουμε το ρεκόρ του Βανκούβερ με 1.685 γκόλντερ ριτρίβερ», πρόσθεσε ο ίδιος. «Εάν κοιτάξετε γύρω σας, τα καταφέραμε, 100%», ανέφερε.

Δέκα παρατηρητές παρέστησαν στην εκδήλωση προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμετοχή, ανέφερε ο Ντουπέρε και η τελική καταμέτρηση θα δημοσιευτεί μόλις επιβεβαιωθεί.

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης είπε επίσης πως πιστεύει ότι τουλάχιστον 2.000 σκυλιά συγκεντρώθηκαν στη σημερινή εκδήλωση. «Σίγουρα, με μια πρώτη ματιά θα ξεπεράσουμε το Βανκούβερ», υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Προανήγγειλε τρεις διακρατικές συμφωνίες που θα ωθήσουν εξωστρέφεια επιχειρήσεων

"Η εξωστρέφεια φέρνει ευκαιρίες", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στην 98η Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ, το βράδυ της Δευτέρας, προαναγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι το επόμενο διάστημα η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε "τρεις πολύ σημαντικές συμφωνίες" που αναμένεται να ωθήσουν και την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων.

