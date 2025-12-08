Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΟΑ Λευκωσίας: Με διαφορετική εικαστική προσέγγιση το μνημείο Καταδρομέων

 08.12.2025 - 21:31
ΕΟΑ Λευκωσίας: Με διαφορετική εικαστική προσέγγιση το μνημείο Καταδρομέων

Tο μνημείο Νικόλαου Κατούντα στο Δήμο Στροβόλου χωροθετήθηκε στη θέση που αδειοδοτήθηκε, αλλά με διαφορετική εικαστική προσέγγιση η οποία δεν συνάδει με την έγκριση της Επιτροπής Μνημείων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ Λευκωσίας.

Όπως σημειώνει για την ανέγερση του μνημείου εξασφαλίστηκε πολεοδομική άδεια από το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 16/11/2023, αφού λήφθηκε θετική εισήγηση από την Επιτροπή Μνημείων και οικοδομική άδεια εκδόθηκε από τον Δήμο Στροβόλου στις 28/6/2024.

Στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ Λευκωσίας προσθέτει ότι το μνημείο χωροθετείται επί τμήματος δημοσίου δρόμου και έτσι αιτητής ήταν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Σημειώνει ότι το μνημείο χωροθετήθηκε στη θέση που αδειοδοτήθηκε, αλλά με διαφορετική εικαστική προσέγγιση η οποία δεν συνάδει με την έγκριση της Επιτροπής Μνημείων και πως ως εκ τούτου στις 26 Νοεμβρίου 2025 στάλθηκε ειδοποίηση επιβολής στους νόμιμους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ήταν και οι αιτητές κατασκευής του μνημείου, στην προκειμένη περίπτωση προς τον Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων και τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα πολεοδομική αίτηση για έγκριση τροποποιημένων σχεδίων για το εν λόγω μνημείο, προστίθεται, θα παραπεμφθεί από τον ΕΟΑ στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για εξασφάλιση απόψεων / εισηγήσεων / εγκρίσεων από την Επιτροπή Μνημείων όπως προνοεί η νομοθεσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

"Η εξωστρέφεια φέρνει ευκαιρίες", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στην 98η Γενική Συνέλευση του ΚΕΒΕ, το βράδυ της Δευτέρας, προαναγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι το επόμενο διάστημα η Κυπριακή Δημοκρατία θα προχωρήσει σε "τρεις πολύ σημαντικές συμφωνίες" που αναμένεται να ωθήσουν και την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων.

