Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΖητά αφαίρεση μαρμάρινων επιγραφών από μνημείο Καταδρομέων ο Δήμος Στροβόλου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητά αφαίρεση μαρμάρινων επιγραφών από μνημείο Καταδρομέων ο Δήμος Στροβόλου

 08.12.2025 - 19:09
Ζητά αφαίρεση μαρμάρινων επιγραφών από μνημείο Καταδρομέων ο Δήμος Στροβόλου

Η ανέγερση των μαρμάρινων επιγραφών όπου αναγράφονται ονόματα καταδρομών στο μνημείο Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων (Αντιστράτηγου Νικόλαου Κατούντα) είναι παράνομη και μη αδειοδοτημένη από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σροβόλου και καλεί τον ΕΟΑ όπως προχωρήσει άμεσα στην διαδικασία λήψης δικαστικών μέτρων για αφαίρεση των μαρμάρινων κατασκευών.

Σε ανακοίνωσή του σήμερα σε σχέση με την ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών για το εν λόγω μνημείο, ο Δήμος Στροβόλου αναφέρει ότι είχε εκδώσει σχετικό δελτίο Τύπου στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 και είχε αποστείλει επιστολή στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 στον ΕΟΑ, ενημερώνοντας τον οργανισμό ότι στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του προηγούμενου και όχι του νυν Δημοτικού Συμβουλίου δεν συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση των μαρμάρινων επιγραφών.

Το θέμα, προστίθεται, τέθηκε στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Οκτωβρίου 2024, όπου ομόφωνα το σώμα αποφάσισε να υιοθετήσει τις ενέργειες του Δημάρχου και να ζητήσει να εφαρμοστεί η απόφαση από τον ΕΟΑ για άρση της παράνομης τοποθέτησης των δύο μαρμάρινων κατασκευών.

Στις 25 Νοεμβρίου 2025, αναφέρεται, ενόψει του ότι είχε περιέλθει στην αντίληψη τους ότι θα γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, απέστειλαν και πάλι επιστολή στον ΕΟΑ για να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διαχείριση του ζητήματος.

Ακόμη στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Στροβόλου δεν έχει εξουσία, με βάση τον Περί Δήμων Νόμο, να επιβάλει μέτρα για αρση της παρανομίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Δήμος Στροβόλου δεν προσκλήθηκε και συνεπώς δεν συμμετείχε στα εν λόγω αποκαλυπτήρια, ούτε και συνείσφερε με οποιονδήποτε τρόπο στην διοργάνωση των αποκαλυπτηρίων.

Διαβάστε επίσης: Σύν. Αντιστασιακών: Ζητούν αποκαθήλωση μνημείου καταδρομέων '74 στο Στρόβολο

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή
Ιδού το νέο σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»: Τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά - Αναλυτικά τα ποσά
Πέθανε ο Σταύρος Χρυσοστόμου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Τα είδαμε όλα: Δεν θα πιστέψετε πως πάρκαρε το όχημα του και προκάλεσε αντιδράσεις - «Ο μισός έξω» - Φωτογραφία
ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος για μητέρα που έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα - «Μαμά» φώναζε το παιδί
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του μετά την κακοκαιρία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στη Βρετανία: Κλειστά σχολεία και υποχρεωτική η χρήση μάσκας – «Σαν την εποχή της πανδημίας»

 08.12.2025 - 19:03
ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων με την Αίγυπτο, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο της Chevron αρμόδιο για τις αναδυόμενες χώρες κ. Χαβιέ λα Ρόσα, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο προτού μεταβεί στην Αίγυπτο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

ΠτΔ: Ψήφος εμπιστοσύνης η παρουσία της Chevron στην κυπριακή ΑΟΖ - Aναγκαία η επιτάχυνση διαδικασιών με Αίγυπτο

  •  08.12.2025 - 12:37
Φόνος στις Κεντρικές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή του 35χρονου που έπεσε νεκρός στις Φυλακές μετά από καυγά

Φόνος στις Κεντρικές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή του 35χρονου που έπεσε νεκρός στις Φυλακές μετά από καυγά

  •  08.12.2025 - 16:24
Κυπριακό: Συνάντηση Μενελάου - Ντανά την Τετάρτη - Προετοιμάζονται για την κοινή συνάντηση της Πέμπτης

Κυπριακό: Συνάντηση Μενελάου - Ντανά την Τετάρτη - Προετοιμάζονται για την κοινή συνάντηση της Πέμπτης

  •  08.12.2025 - 15:25
ΠΑΡΑ-THEMA: Ανασχηματισμός… επιτυχημένων;

ΠΑΡΑ-THEMA: Ανασχηματισμός… επιτυχημένων;

  •  08.12.2025 - 12:55
Στο κελί για χρόνια 53χρονος - Κρίθηκε ένοχος για διακίνηση κοκαΐνης

Στο κελί για χρόνια 53χρονος - Κρίθηκε ένοχος για διακίνηση κοκαΐνης

  •  08.12.2025 - 16:49
Αύριο η συνάντηση ΠτΔ με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ

Αύριο η συνάντηση ΠτΔ με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ

  •  08.12.2025 - 16:27
Πρωτοφανείς αγριότητες στην Κρήτη με αγρότες να χτυπούν αστυνομικούς: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρωτοφανείς αγριότητες στην Κρήτη με αγρότες να χτυπούν αστυνομικούς: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  08.12.2025 - 17:57
«Σολάρει» η Γιολίτη: «Διανοείστε πως συνεχίζουμε να συλλαμβάνουμε κατάδικους;» - Ο επικός χαρακτηρισμός για υποψήφιους βουλευτές

«Σολάρει» η Γιολίτη: «Διανοείστε πως συνεχίζουμε να συλλαμβάνουμε κατάδικους;» - Ο επικός χαρακτηρισμός για υποψήφιους βουλευτές

  •  08.12.2025 - 15:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα