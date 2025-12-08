Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στη νέα ιδιοκτησία του CBS για τη συνέντευξη πρώην πολιτικής του συμμάχου

 08.12.2025 - 22:35
Σφοδρή επίθεση Τραμπ στη νέα ιδιοκτησία του CBS για τη συνέντευξη πρώην πολιτικής του συμμάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε σήμερα εναντίον των νέων ιδιοκτητών του CBS για μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “60 Minutes” η πρώην σύμμαχός του, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, την ίδια ημέρα που η ιδιοκτήτρια εταιρεία του τηλεοπτικού δικτύου Paramount Skydance κατέθεσε μια επιθετική προσφορά εξαγοράς του μιντιακού κολοσσού Warner Bros Discovery.

Η ενημερωτική εκπομπή του CBS “60 Minutes” πρόβαλε χθες μια συνέντευξη με την Γκριν, μιας Ρεπουμπλικανής από την Τζόρτζια, η οποία τον περασμένο μήνα είπε πως παραιτείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έπειτα από μια δραματική διαφωνία που είχε με τον Τραμπ.

Στη σημερινή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Το πραγματικό πρόβλημά μου με την εκπομπή, εντούτοις, δεν ήταν η προδότρια με το χαμηλό IQ, ήταν ότι η νέα ιδιοκτησία του 60 Minutes, η Paramount, επέτρεψε ένα σόου σαν αυτό να προβληθεί. Δεν είναι καλύτεροι από την παλιά ιδιοκτησία, που μόλις με πλήρωσε εκατομμύρια δολάρια για ψευδή ρεπορτάζ σχετικά με τον αγαπημένο πρόεδρο, Εμένα! Από τότε που το αγόρασαν, το 60 Minutes χειροτέρευσε!».

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε επίσης μια «πλήρη και ολοκληρωτική συγγνώμη» από την εκπομπή και τη δημοσιογράφο του Λέσλι Σταλ, για δηλώσεις που, όπως υποστήριξε, ήταν «εσφαλμένες και συκοφαντικές» σχετικά με ένα λάπτοπ που ανήκε στον γιο του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, Χάντερ.
 
Ένας εκπρόσωπος του CBS News δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει σχετικά.

108 δισ. δολάρια για τη Warner Bros Discovery

Η Paramount Skydance υπέβαλε σήμερα μια προσφορά ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Warner Bros Discovery. Η προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση από την Affinity Partners, την επενδυτική εταιρεία υπό τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ.

Η Paramount Skydance συστάθηκε τον Αύγουστο αφού η Skydance Media, ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Έλισον, του γιου του υποστηρικτή του Τραμπ και εκτελεστικού προέδρου της Oracle Λάρι Έλισον, πήρε τον έλεγχο της Paramount σε μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ντέιβιντ Έλισον βοήθησε στην εξασφάλιση της έγκρισης της ρυθμιστικής αρχής προκειμένου η Skydance Media να αγοράσει την Paramount με την υπόσχεση ότι το δίκτυο CBS θα εκφράζει τις «ποικίλες ιδεολογικές οπτικές» των Αμερικανών τηλεθεατών.

 
Πριν από τη συμφωνία, η Paramount κατέβαλε το ποσό των 16 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να διευθετήσει μια αγωγή που είχε καταθέσει το 2024 ο Τραμπ για μια συνέντευξη της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στο “60 Minutes”, η οποία, όπως εκείνος έλεγε, παρουσίαζε μια διαστρεβλωμένη εικόνα της αντιπάλου του για τον Λευκό Οίκο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

