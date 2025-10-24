Ecommbx
Βίντεο: Χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα στο νοσοκομείο - Θύελλα αντιδράσεων για influencer
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο: Χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα στο νοσοκομείο - Θύελλα αντιδράσεων για influencer

 24.10.2025 - 21:38
Βίντεο: Χόρευε δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα στο νοσοκομείο - Θύελλα αντιδράσεων για influencer

 24.10.2025 - 21:38

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε influencer που δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, στα οποία εμφανίζεται να χορεύει δίπλα στον άρρωστο πατέρα της.

Η 23χρονη Αθηνά Πάρις που στο TikTok γράφει ότι είναι από την Ελλάδα και το Πουέρτο Ρίκο, δημοσίευσε σειρά βίντεο στα οποία χορεύει δημοφιλή τραγούδια μέσα στο νοσοκομείο, περιγράφοντας στη λεζάντα πως το ζήτημα υγείας του πατέρα της είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά της, σύμφωνα με την New York Post.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο χορός τη βοηθάει να ξεπεράσει τη δύσκολη για αυτήν περίοδο. «Είμαι χαρούμενη που ο Θεός μου έδωσε χρόνο να έρθω και να φροντίσω τον πατέρα μου μέχρι να αναρρώσει», ανέφερε.

«Μισώ τα νοσοκομεία... Είναι τόσο καταθλιπτικά, γι' αυτό φέρνω όλη μου την ενέργεια κάθε φορά που έρχομαι. Χωρίς θλίψη, μόνο χορό», υποστηρίζει.

@athena.parriss

My dad has been in the hospital for 5 days and this was the biggest scare for me and my family. Thankfully he will be okay, but man! I’m just glad God gave me time to come and nurse my father back to health 💞 I HATE HOSPITALS… they are so depressing so I bring all the energy everytime I come. No sadness only dancing, I strongly believe you can love someone back to health.

♬ original sound - xelyna1

Ενώ η 23χρονη χορεύει, στο παρασκήνιο είναι εμφανώς εξαντλημένος και μελαγχολικός ο πατέρας της, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από άτομα που υποστήριξαν ότι είναι ενοχλητική και εκμεταλλεύτηκε ένα θέμα υγείας για τη δημιουργία περιεχομένου στα social media.

«Πώς μετατρέπεις την ανάγκη του πατέρα σου σε δική σου ανάγκη;» διερωτήθηκε κάποιος, ενώ ένας άλλος έγραψε: «είμαστε καταδικασμένοι».

Οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν ακόμη και στο Reddit, όπου ένα φόρουμ με τίτλο «είμαι ο κύριος χαρακτήρας» χαρακτήρισε τα βίντεό της «ματαιόδοξα».

Ορισμένοι σχολιαστές στάθηκαν στο πλευρό της: «Υποθέτω ότι ο καθένας χειρίζεται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο – Το χρειαζόταν περισσότερο από ότι θα μπορέσεις ποτέ να καταλάβεις».

Σε ένα άλλο βίντεο, η 23χρονη φαίνεται να σκύβει πάνω από το αναπηρικό αμαξίδιο του πατέρα της, κουνώντας τους γοφούς της, ενώ ανακοινώνει τη διάγνωση καρδιακής και ηπατικής ανεπάρκειας… «Τέταρτη μέρα στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ότι ο πατέρας μου έχει καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια. Σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση και είμαστε αισιόδοξοι! Είναι νευρικός, αλλά εγώ είμαι δυνατή για χάρη του, προσπαθώντας να τον απασχολήσω και να τον κάνω να γελάσει», αναφέρει.

@athena.parriss

Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞

♬ You Rock My World - Michael Jackson

Και πάλι, υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις, αλλά ορισμένοι χρήστες υπερασπίστηκαν την αισιόδοξη στάση της, λέγοντας ότι μπορούσε πραγματικά να προσφέρει παρηγοριά σε ένα κατά τα άλλα ζοφερό περιβάλλον. «Συνέχισε να είσαι ο εαυτός σου - αυτό είναι το μόνο που θέλει», έγραφε ένα σχόλιο.

«Νομίζω ότι είσαι καταπληκτική. Χρειάζεται να είσαι δυνατή για να προσφέρεις τέτοια υποστήριξη στο νοσοκομείο. Συνέχισε την καλή δουλειά», έγραψε άλλος χρήστης.

Σε μια τελική ενημέρωση, η influencer μοιράστηκε ότι ο πατέρας της έλαβε εξιτήριο, σηματοδοτώντας τη στιγμή με έναν άλλο χορό TikTok δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

@athena.parriss

We celebrate the little wins over here.. or at least his daughter does💁🏼‍♀️😁🙌

♬ оригинальный звук - xit_MUSIQA_va_KLIPLAR_dunyosi

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Πρακτορείο ΑΝΚΑ: Στην περιοχή μας 3–11 Νοεμβρίου η Ολγκίν – Ανακοίνωσε τον πρώτο του «διορισμό» ο Ερχιουρμάν

Οι σχέσεις με την Τουρκία «ξεπερνούν τα συνηθισμένα διπλωματικά όρια μεταξύ δύο κρατών» και βασίζονται σε «ιστορική κοινότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA.

