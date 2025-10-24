Πολλές νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκάρων – Ψάχνει από ταμία μέχρι λειτουργούς λογιστηρίου και τεχνικούς μηχανικούς – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Δήμος Λευκάρων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων κενών μόνιμων υπαλληλικών θέσεων:

1.Μία (1) θέση Δημοτικού Γραμματέα (Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Μισθοδοτική κλίμακα: Α11-13.

2.Μία (1) θέση Δημοτικού Μηχανικού (Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Μισθοδοτική κλίμακα: Α9-11-12.

3.Μία (1) θέση Δημοτικού Ταμία (Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Μισθοδοτική κλίμακα: Α9-11-12.

4.Μία (1) θέση Εσωτερικού Ελεγκτή (Πρώτου Διορισμού). Μισθοδοτική κλίμακα: Α9-11-12.

5.Μία (1) θέση Δημοτικού Υγειονομικού Επιθεωρητή (Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Μισθοδοτική κλίμακα: Α8-10-11.

6.Μία (1) θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Πρώτου Διορισμού). Μισθοδοτική κλίμακα: Α8-10-11.Δείτε την προκήρυξη

7.Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου (Πρώτου Διορισμού). Μισθοδοτική κλίμακα: Α8-10-11.

8.Δύο (2) θέσεις Υγειονομικού Λειτουργού (Πρώτου Διορισμού). Μισθοδοτική κλίμακα: Α8-10-11.

9.Μία (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού - Πολιτικής Μηχανικής (Πρώτου Διορισμού). Μισθοδοτική κλίμακα: Α5(2η βαθμίδα)-7-8(i).

10.Μία (1) θέση Τεχνικού Μηχανικού - Αρχιτεκτονικής (Πρώτου Διορισμού). Μισθοδοτική κλίμακα: Α5(2η βαθμίδα)-7-8(i).

11.Δύο (2) θέσεις Τροχονόμου (Πρώτου Διορισμού). Μισθοδοτική κλίμακα: Α2-5-7(ii).

Οι προκηρύξεις των ανωτέρω θέσεων καθώς και οι λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύνες, οι προϋποθέσεις διορισμού και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάρων https://www.lefkara.org.cy.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://onlinerecruitment.exelsyslive.com/ μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Όσοι υποψήφιοι σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις εργασίας, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση για κάθε μία θέση, χρησιμοποιώντας την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί το μη επιστρεπτέο ποσό των €30 στον Δήμο Λευκάρων μέσω της ιστοσελίδας ή/και εφαρμογής της JCC, πατώντας στο σχετικό πεδίο στον «Νέο Δήμο Λευκάρων». Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί απαραιτήτως στην ηλεκτρονική αίτηση. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Σημειώνεται ότι το ποσό των €30 καταβάλλεται για κάθε αίτηση που επιθυμεί να υποβάλει ο αιτητής ξεχωριστά.

Για τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].