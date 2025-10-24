Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΦοιτητική χορηγία: Ίσα που προλαβαίνετε - Πότε κλείνει η πλατφόρμα για αιτήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοιτητική χορηγία: Ίσα που προλαβαίνετε - Πότε κλείνει η πλατφόρμα για αιτήσεις

 24.10.2025 - 12:26
Φοιτητική χορηγία: Ίσα που προλαβαίνετε - Πότε κλείνει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη φοιτητική χορηγία του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, καθώς η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μόνο μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 24 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται απόψε χωρίς νέα παράταση, καθώς πρόκειται για την έκτακτη παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στις 20 Οκτωβρίου, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία σε οικογένειες φοιτητών που είχαν απορριφθεί λόγω λανθασμένης υποβολής από τους ίδιους τους φοιτητές αντί από τους γονείς ή κηδεμόνες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200 αιτήσεις έχουν εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο συνολικός αριθμός αιτητών ή δικαιούχων. Η διαδικασία υποβολής συνεχίζεται ηλεκτρονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί με αυξημένη κινητικότητα μέχρι το κλείσιμο της πλατφόρμας.

Η χορηγία αφορά οικογένειες φοιτητών που είτε είχαν απορριφθεί σε προηγούμενη αίτηση είτε δεν είχαν ακόμη αιτηθεί κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, η πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά, και δεν προβλέπεται καμία νέα παράταση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν οι οδηγοί – Έρχονται δύο νέα πρόστιμα για παρκάρισμα σε θέση για φόρτιση – Πότε αναμένεται να ψηφιστούν
Νέες φοιτητικές εστίες στη Λευκωσία: Προλαβαίνεις να εξασφαλίσεις δωμάτιο - Όλες οι λεπτομέρειες
Ατύχημα σε χωράφι: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε μετά από ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Ψάχνεις να βρεις σπιτικά φαγητά και δεν βρίσκεις; Ένα νέο μαγειρίο κάνει την εμφάνισή του μέσω delivery - Δείτε φωτογραφίες
Προσλαμβάνει ο Δήμος Λευκωσίας – 10 νέες θέσεις εργασίας με υψηλή κλίμακα – Πώς να υποβάλετε αίτηση
Τρόμος για ηλικιωμένους ένοικους πολυκατοικίας – Ξέσπασε φωτιά στον δεύτερο όροφο – Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπ. Ενέργειας: O Λίβανος ενέκρινε την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία

 24.10.2025 - 12:21
Επόμενο άρθρο

Πολλές νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκάρων – Ψάχνει από ταμία μέχρι λειτουργούς λογιστηρίου και τεχνικούς μηχανικούς – Όλες οι λεπτομέρειες

 24.10.2025 - 12:33
ΠτΔ: «Ιστορική» η σύνοδος ΕΣ: Άγγιξαν το θέμα της προσιτής στέγης για πρώτη φορά - Έδωσε το στίγμα της Κύπρου για Γάζα, άμυνα και πράσινη μετάβαση

ΠτΔ: «Ιστορική» η σύνοδος ΕΣ: Άγγιξαν το θέμα της προσιτής στέγης για πρώτη φορά - Έδωσε το στίγμα της Κύπρου για Γάζα, άμυνα και πράσινη μετάβαση

Σαφές στίγμα για τις θέσεις της Κύπρου στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, της ευρωπαϊκής άμυνας, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής πολιτικής έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική, καθώς “για πρώτη φορά συζητήθηκε το θέμα της στέγασης σε αυτό το επίπεδο”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Ιστορική» η σύνοδος ΕΣ: Άγγιξαν το θέμα της προσιτής στέγης για πρώτη φορά - Έδωσε το στίγμα της Κύπρου για Γάζα, άμυνα και πράσινη μετάβαση

ΠτΔ: «Ιστορική» η σύνοδος ΕΣ: Άγγιξαν το θέμα της προσιτής στέγης για πρώτη φορά - Έδωσε το στίγμα της Κύπρου για Γάζα, άμυνα και πράσινη μετάβαση

  •  24.10.2025 - 08:55
Υπ. Ενέργειας: O Λίβανος ενέκρινε την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία

Υπ. Ενέργειας: O Λίβανος ενέκρινε την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία

  •  24.10.2025 - 12:21
Νέες φοιτητικές εστίες στη Λευκωσία: Προλαβαίνεις να εξασφαλίσεις δωμάτιο - Όλες οι λεπτομέρειες

Νέες φοιτητικές εστίες στη Λευκωσία: Προλαβαίνεις να εξασφαλίσεις δωμάτιο - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  24.10.2025 - 10:03
Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν οι οδηγοί – Έρχονται δύο νέα πρόστιμα για παρκάρισμα σε θέση για φόρτιση – Πότε αναμένεται να ψηφιστούν

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν οι οδηγοί – Έρχονται δύο νέα πρόστιμα για παρκάρισμα σε θέση για φόρτιση – Πότε αναμένεται να ψηφιστούν

  •  24.10.2025 - 11:45
Τέλος στην υπόθεση Αϊκούτ: Άκουσε την ποινή του από το Δικαστήριο - Πόσο θα μείνει στη φυλακή

Τέλος στην υπόθεση Αϊκούτ: Άκουσε την ποινή του από το Δικαστήριο - Πόσο θα μείνει στη φυλακή

  •  24.10.2025 - 12:55
Έκλεψε πορτοφόλι από αυτοκίνητο ... αλλά δεν πήγε μακριά - Τον «βρήκε» το ΤΑΕ σε χρόνο ρεκόρ

Έκλεψε πορτοφόλι από αυτοκίνητο ... αλλά δεν πήγε μακριά - Τον «βρήκε» το ΤΑΕ σε χρόνο ρεκόρ

  •  24.10.2025 - 11:18
Ατύχημα σε χωράφι: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε μετά από ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Ατύχημα σε χωράφι: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε μετά από ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  24.10.2025 - 09:51
Προσλαμβάνει ο Δήμος Λευκωσίας – 10 νέες θέσεις εργασίας με υψηλή κλίμακα – Πώς να υποβάλετε αίτηση

Προσλαμβάνει ο Δήμος Λευκωσίας – 10 νέες θέσεις εργασίας με υψηλή κλίμακα – Πώς να υποβάλετε αίτηση

  •  24.10.2025 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα