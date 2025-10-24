Φοιτητική χορηγία: Ίσα που προλαβαίνετε - Πότε κλείνει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Η διαδικασία ολοκληρώνεται απόψε χωρίς νέα παράταση, καθώς πρόκειται για την έκτακτη παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στις 20 Οκτωβρίου, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία σε οικογένειες φοιτητών που είχαν απορριφθεί λόγω λανθασμένης υποβολής από τους ίδιους τους φοιτητές αντί από τους γονείς ή κηδεμόνες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200 αιτήσεις έχουν εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο συνολικός αριθμός αιτητών ή δικαιούχων. Η διαδικασία υποβολής συνεχίζεται ηλεκτρονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί με αυξημένη κινητικότητα μέχρι το κλείσιμο της πλατφόρμας.

Η χορηγία αφορά οικογένειες φοιτητών που είτε είχαν απορριφθεί σε προηγούμενη αίτηση είτε δεν είχαν ακόμη αιτηθεί κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, η πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά, και δεν προβλέπεται καμία νέα παράταση.