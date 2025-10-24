Υπ. Ενέργειας: O Λίβανος ενέκρινε την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία

Όπως σημειώνεται, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο τέλος της συνεδρίασης του σώματος σχετικά με τα επόμενα βήματα με την Κύπρο μετά τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, δεδομένου ότι αυτά τα σύνορα επικαλύπτονται με εκείνα άλλων χωρών, ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου Joe Sadegh είπε ότι έλαβαν μια έκθεση που θα συζητήσει ο Υπουργός Πληροφοριών.

«Αλλά το επόμενο βήμα θα είναι να διευθετηθεί η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με τη Συρία, η οποία πρέπει να γίνει», πρόσθεσε.

Εξάλλου, για «πολύ θετική εξέλιξη» έκαναν λόγο στο ΚΥΠΕ πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες, σημείωσαν, θα γίνουν γνωστές κατά την επίσκεψή του Υπουργού Ενέργειας του Λιβάνου στην Κύπρο στις 10 Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ