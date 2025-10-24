Φόβοι ότι κολοσσιαίο ηφαίστειο «εξαφανισμένο» για 700.000 χρόνια έχει «ξυπνήσει»

Η κορυφή του ηφαιστείου Ταφτάν, έχει υψωθεί κατά 8,9 εκατοστά Ιουλίου 2023 και Μαΐου 2024, χωρίς ενδείξεις υποχώρησης, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό υποδηλώνει ότι μια σημαντική ποσότητα πίεσης αερίου συσσωρεύεται κάτω από την επιφάνεια του ηφαιστείου. Τα λοφία που δημιουργούνται από αυτό «θα πρέπει να απελευθερωθούν με κάποιο τρόπο στο μέλλον, είτε βίαια είτε πιο ήσυχα», δήλωσε στο Live Science ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ηφαιστειολόγος Πάμπλο Γκονζάλες.

Αν και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επικείμενης έκρηξης , αλλά ότι το ηφαίστειο θα πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Οι ντόπιοι παρατήρησαν εκπομπές αερίων ήδη από το 2023 και αναφέρθηκε μια μυρωδιά από απόσταση έως και 48 χιλιομέτρων από την κορυφή. Το τεράστιο ηφαίστειο, ύψους 3.900 μέτρων, υψώνεται πάνω από μια ομάδα μικρότερων κοντινών βουνών που σχηματίζονται από τον φλοιό του Αραβικού ωκεανού. Είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας του βουνού, είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί και να παρασχεθούν ακριβείς εικόνες, αλλά ο διδακτορικός φοιτητής Mohammadhossein Mohammadnia συνεργάστηκε με τον Γκονζάλες για να χρησιμοποιήσουν δορυφορικές εικόνες για να προσδιορίσουν την άνοδο της βάσης.

Η αιτία της απότομης ανάπτυξης του ηφαιστείου είναι πιθανό να είναι συνέπεια μιας διαφοράς στις υδροθερμικές υδραυλικές εγκαταστάσεις κάτω από το ηφαίστειο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση αερίου ή τις μετατοπίσεις μάγματος κάτω από τον αγωγό, ανέφεραν οι επιστήμονες .

Οι ερευνητές παρακολουθούν συνεχώς το ηφαίστειο και η έρευνα συνεχίζεται, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr