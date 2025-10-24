Cavalli Tower at Limassol Blu Marine, Μια Εντυπωσιακή Τελετή

Ο Όμιλος Λεπτός σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση παρουσίασε επίσημα το Cavalli Tower at Limassol Blu Marine, σηματοδοτώντας την πρώτη οικιστική ανάπτυξη με το εμπορικό σήμα Roberto Cavalli στην Ευρώπη, ένα ορόσημο για την Κύπρο στη διεθνή σκηνή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου 2025, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό, σχεδιαστικό και δημοσιογραφικό χώρο για μια αξέχαστη βραδιά στο κέντρο της παραθαλάσσιας Λεμεσού. Οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την αποκάλυψη του θεμέλιου λίθου του πύργου, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη μιας νέας εποχής για την πολυτελή κτηματαγορά της Κύπρου.

Μια Γιορτή Θάλασσας, Άμμου και Στυλ

Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μαγευτική εμπειρία που γιόρτασε τη σύνδεση της θάλασσας, της άμμου και του ουρανού, αποτυπώνοντας την ουσία της μεσογειακής ζωής που χαρακτηρίζει το Limassol Blu Marine.

Μέσα από φως, χορό και ήχο, η εκδήλωση ανέδειξε τη σύνθεση της ιταλικής φινέτσας με την αυθεντικότητα της μεσογειακής ακτογραμμής, δύο κόσμοι που συναντώνται αρμονικά μέσα στο Cavalli Tower.

Ομιλίες Οραματισμού και Έμπνευσης

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, ο κ. Παντελής Λεπτός, Συμπρόεδρος του Ομίλου Λεπτός, δήλωσε:

«Ο Πύργος Cavalli είναι κάτι περισσότερο από ένα οικιστικό πύργο, είναι ένα σύμβολο εμπιστοσύνης στην Κύπρο, στους ανθρώπους μας και στις δυνατότητές μας ως η Νέα Ριβιέρα της Ευρώπης. Το παραθαλάσσιο αυτό έργο ενώνει την ιταλική σχεδιαστική κομψότητα με τη διαχρονική ομορφιά της Μεσογείου, δημιουργώντας ένα ορόσημο που θα εμπνέει για γενιές.»

Ο Αξιότιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, συνεχάρη τον Όμιλο Λεπτός, δηλώνοντας:

«Η ανάπτυξη αυτή αντικατοπτρίζει το όραμα, την αριστεία και την διεθνή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η Κύπρος. Το Cavalli Tower at Limassol Blu Marine αντιπροσωπεύει την πρόοδο, τη συνεργασία και τη δύναμη του σχεδιασμού να αναβαθμίζει τις πόλεις και τον τρόπο ζωής μας.»

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Γιάννης Αρμεύτης, τόνισε τη δυναμική αναβάθμισης του παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου της Ακτάιας Οδού.

Εκ μέρους της ομάδας σχεδιασμού ο κ. John Dowes, αντιπρόσωπος των Benoy Architects, πρόσθεσε:

«Η προσέγγισή μας Limassol Blu Marine ήταν να δημιουργήσουμε μια αρχιτεκτονική δήλωση που να είναι ταυτόχρονα εμβληματική και δεμένη με τον τόπο, έναν πύργο που αναδύεται από τη θάλασσα αλλά ανήκει στο μεσογειακό τοπίο. Ενσαρκώνει την αρμονία της μόδας, της αρχιτεκτονικής και του τρόπου ζωής.»

Επαναπροσδιορίζοντας τη Μεσογειακή Πολυτέλεια

Ο Πύργος Cavalli Tower at Limassol Blu Marine, αποτελεί το τελικό στάδιο της οικιστικής ανάπτυξης του Limassol Blu Marine, της ναυαρχίδας παραθαλάσσιας ανάπτυξης του Ομίλου Λεπτός.

Με αναπτυξιακή αξία 200 εκατ. ευρώ, ο πύργος εισάγει ένα νέο πρότυπο επώνυμης πολυτελούς διαβίωσης, όπου η ιταλική φινέτσα συναντά τη μεσογειακή αρχιτεκτονική αριστεία.

Κάθε κατοικία προσφέρει εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, εξαιρετικά φινιρίσματα και πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το κύριο λόμπι όσο και τα ιδιωτικά λόμπι των ανελκυστήρων θα είναι επιπλωμένα και διακοσμημένα από το Roberto Cavalli Home Interiors, με χαρακτηριστικές υφές και τολμηρές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Ένα Lifestyle Παγκόσμιας Κλάσης

Οι κάτοικοι θα απολαμβάνουν πάνω από 1.150 τ.μ. χώρων ευεξίας και αναψυχής, που περιλαμβάνουν εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σπα, κινηματογράφο, προσομοιωτή γκολφ, business lounge και 70% τοπιοτεχνημένους εξωτερικούς χώρους.

Οι παροχές συμπληρώνονται από υπηρεσίες πέντε αστέρων, όπως concierge και housekeeping, ορίζοντας εκ νέου το Μεσογειακο τρόπο ζωής.

Όμιλος Λεπτός

Για περισσότερα από 65 χρόνια, ο Όμιλος Λεπτός ηγείται στην ανάπτυξη ακινήτων σε Κύπρο και Ελλάδα, προσφέροντας έργα υψηλής ποιότητας με έμφαση στην αριστεία, το σχεδιασμό και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Με πάνω από 350 ολοκληρωμένες αναπτύξεις και 25.000+ ιδιοκτήτες κατοικιών, δραστηριοποιείται μέσω παγκόσμιου δικτύου σε πάνω από 75 χώρες.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς του Τουρισμού, ενώ είναι ενεργός στους τομείς Επενδύσεων, Εκπαίδευσης, Υγείας και Διαχείρισης Ακινήτων.

www.leptosestates.com

Roberto Cavalli

Η Roberto Cavalli, ιδρύθηκε το 1970 και είναι ένα κορυφαίο ιταλικό brand μόδας, αξεσουάρ και πολυτελούς lifestyle.

Με χαρακτηριστική σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αισθητική, το brand αποτελεί την απόλυτη έκφραση της ιταλικής τελειότητας, δεξιοτεχνίας και μεσογειακής έμπνευσης.

Το χαρτοφυλάκιο της Roberto Cavalli ανήκει στον χώρο της πολυτέλειας και περιλαμβάνει τις συλλογές Home, Junior, Perfumes, Watches, Eyewear και Just Cavalli.

Η Roberto Cavalli SpA ανήκει στην Auriel Investment SA.

www.robertocavalli.com