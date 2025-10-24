Τέλος στην υπόθεση Αϊκούτ: Άκουσε την ποινή του από το Δικαστήριο - Πόσο θα μείνει στη φυλακή

Κύρια σημεία της υπόθεσης:

Αριθμός τεμαχίων γης: 40

Συνολική έκταση: 385.969 τ.μ. (περίπου 400.000 τ.μ.)

Εκτιμώμενη αξία: €38.855.000 (σχεδόν €40 εκατομμύρια)

Κατηγορίες: «Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο»

Ποινή: 5 χρόνια φυλάκιση

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, παραβιάζοντας τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των νόμιμων κατόχων.

