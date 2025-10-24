Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέλος στην υπόθεση Αϊκούτ: Άκουσε την ποινή του από το Δικαστήριο - Πόσο θα μείνει στη φυλακή

 24.10.2025 - 12:55
Ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, αφού παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες που σχετίζονται με παράνομες συναλλαγές ακινήτων που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους, στις κατεχόμενες περιοχές.

Κύρια σημεία της υπόθεσης:

  • Αριθμός τεμαχίων γης: 40

  • Συνολική έκταση: 385.969 τ.μ. (περίπου 400.000 τ.μ.)

  • Εκτιμώμενη αξία: €38.855.000 (σχεδόν €40 εκατομμύρια)

  • Κατηγορίες: «Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο»

  • Ποινή: 5 χρόνια φυλάκιση

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, παραβιάζοντας τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των νόμιμων κατόχων.

Περισσότερα σε λίγο...

