Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

 24.10.2025 - 21:09
Στα χέρια ξένων εκτελεστών η υπόθεση Δημοσθένους; - Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Νέα δεδομένα και αναλύσεις του ΤΑΕ Λεμεσού ενισχύουν το σενάριο καθόδου ξένων εκτελεστών για τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε πριν από ακριβώς μία εβδομάδα στον Άγιο Αθανάσιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο καθόδου ξένων εκτελεστών για τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στον Άγιο Αθανάσιο, πριν από μία εβδομάδα. Παρά τις εντατικές έρευνες, δεν έχουν εντοπιστεί τα ίχνη των δύο δραστών, ενώ τα «ορφανά» δείγματα DNA ενισχύουν την εκτίμηση ότι πρόκειται για ξένους δράστες.

Οι ανακριτές εκτιμούν ότι το σχέδιο δράσης, παρότι άρτια οργανωμένο, άφησε πίσω του επιμέρους λάθη από πρόσωπα που φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο. Μέχρι στιγμής, πέντε άτομα τελούν υπό κράτηση — ανάμεσά τους ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών μετά τον εμπρησμό του λευκού βαν, δύο άνδρες ηλικίας 58 και 30 ετών που φέρονται να μεσολάβησαν για την εξασφάλιση της μοτοσικλέτας, ένας 30χρονος κατάδικος που φέρεται να έδωσε σχετική εντολή, και ένας 39χρονος ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, βοήθησε στη φυγάδευση των εκτελεστών από την περιοχή του Αγίου Τύχωνα. Ο τελευταίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση.

Οι σχέσεις με την Τουρκία «ξεπερνούν τα συνηθισμένα διπλωματικά όρια μεταξύ δύο κρατών» και βασίζονται σε «ιστορική κοινότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA.

