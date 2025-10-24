Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τραβούν «χειρόφρενο» οι μεταφορείς – Κατεβαίνουν σε επ’ αόριστον απεργία - Στο επίκεντρο και το ζήτημα των ταχογράφων

 24.10.2025 - 20:27
Το πρόβλημα των ταχογράφων περιλαμβάνεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, μέλος της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ, αποφάσισε να κατέλθει σε επ' αόριστον απεργία από τις 3 Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα αυτή τη βδομάδα, η συντεχνία αναφέρεται στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η προώθηση της τροποποίησης της νομοθεσίας για την απαγόρευση χρήσης προβολέων, η αλλαγή στην νομοθεσία για τα ύψη των φορτηγών, η τροποποίηση της νομοθεσία για τις καρότσες τύπου φυσερών για να μην θεωρούνται παράνομες όταν είναι ανοικτές και δεν έχουν φωτεινά διακριτικά στα πλαϊνά.

Επίσης, άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν είναι η παράτυπη προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα και η χρήση πετρελαίου θέρμανσης από αριθμό μεταφορέων που με τον τρόπο αυτό δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στους μεταφορείς, η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας των διαχειριστών του λιμανιού σε σχέση με τους χρόνους εξυπηρέτησης φορτοεκφόρτωσης και η μη εφαρμογή της συμφωνίας όπως απαγορεύουν την είσοδο στους λιμενικούς χώρους των παράνομων άγραφων και με άδεια Οδικής Χρήσης Γ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η συντεχνία προσθέτει ότι εκ παραδρομής δεν είχε καταγραφεί και το θέμα των ταχογράφων. Σχετική ενημέρωση έστειλαν με επιστολή τους και στον Υπουργό Εργασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Οι σχέσεις με την Τουρκία «ξεπερνούν τα συνηθισμένα διπλωματικά όρια μεταξύ δύο κρατών» και βασίζονται σε «ιστορική κοινότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA.

