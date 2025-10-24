Τραβούν «χειρόφρενο» οι μεταφορείς – Κατεβαίνουν σε επ’ αόριστον απεργία - Στο επίκεντρο και το ζήτημα των ταχογράφων

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα αυτή τη βδομάδα, η συντεχνία αναφέρεται στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η προώθηση της τροποποίησης της νομοθεσίας για την απαγόρευση χρήσης προβολέων, η αλλαγή στην νομοθεσία για τα ύψη των φορτηγών, η τροποποίηση της νομοθεσία για τις καρότσες τύπου φυσερών για να μην θεωρούνται παράνομες όταν είναι ανοικτές και δεν έχουν φωτεινά διακριτικά στα πλαϊνά.

Επίσης, άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν είναι η παράτυπη προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα και η χρήση πετρελαίου θέρμανσης από αριθμό μεταφορέων που με τον τρόπο αυτό δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό στους μεταφορείς, η συμπεριφορά και ο τρόπος λειτουργίας των διαχειριστών του λιμανιού σε σχέση με τους χρόνους εξυπηρέτησης φορτοεκφόρτωσης και η μη εφαρμογή της συμφωνίας όπως απαγορεύουν την είσοδο στους λιμενικούς χώρους των παράνομων άγραφων και με άδεια Οδικής Χρήσης Γ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η συντεχνία προσθέτει ότι εκ παραδρομής δεν είχε καταγραφεί και το θέμα των ταχογράφων. Σχετική ενημέρωση έστειλαν με επιστολή τους και στον Υπουργό Εργασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ