Πένθος για την 93χρονη Ανδρονίκη από το Μένοικο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Ακρόπολη, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 16:00.

Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Στροβόλου (παρά το K-cineplex)

Παράκληση της οικογένειας όπως γίνονται εισφορές για την βοήθεια άπορων οικογενειών.