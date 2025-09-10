Πένθος για την 93χρονη Ανδρονίκη από το Μένοικο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

ΠτΔ: Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κύπρου σε περιοχή κρίσεων επιβάλλει αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα
Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περιοχή παρατεταμένων κρίσεων και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, καθιστά ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας για ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών άλλων σύγχρονων προκλήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου Πολεμικής Δράσης, Ιστορίας και Τιμής του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού στη Λευκωσία.