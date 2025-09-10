Νέα σύλληψη στο κύκλωμα ναρκωτικών – 23χρονος έπεσε στα χέρια της ΥΚΑΝ στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Συνελήφθη συγκεκριμένα, άντρας ηλικίας 23 ετών, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο 23χρονος συνελήφθη λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, κατά την άφιξη του από χώρα του εξωτερικού. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, με το Επαρχιακό Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Προηγήθηκαν στις 29 Ιουλίου και στις 06 Αυγούστου, οι συλλήψεις δύο αντρών ηλικίας 21 ετών, καθώς και στις 11 και 12 Αυγούστου, οι συλλήψεις δύο αντρών ηλικίας 22 και 20 ετών. Εναντίον τους έχει ήδη καταχωρηθεί για εκδίκαση από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, η υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών.

Η υπόθεση αφορά στον εντοπισμό των ακόλουθων ποσοτήτων ναρκωτικών:

- Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους έξι (6) κιλών και 342 γραμμαρίων,

- Ποσότητα ρητίνης κάνναβης βάρους περίπου 984 γραμμαρίων,

- Ποσότητα μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους 713 γραμμαρίων,

- Ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 93 γραμμαρίων, και

- 337 χειροποίητα τσιγάρα, που περιέχουν κάνναβη.

Οι ποσότητες ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα του ενός 21χρονου, κατά τη διάρκεια έρευνας που διενήργησαν μέλη της ΥΚΑΝ, στις 29 Ιουλίου, κατόπιν συλλογής και αξιολόγησης σχετικών πληροφοριών.

Ο 21χρονος εντοπίστηκε και ανακόπηκε για έλεγχο από τα μέλη της ΥΚΑΝ, γύρω στις 6.30 το απόγευμα της 29ης Ιουλίου, ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο, σε περιοχή στη Λευκωσία. Με τον εντοπισμό των ποσοτήτων ναρκωτικών κατά την έρευνα που έγινε στη συνέχεια στο διαμέρισμα του, ο 21χρονος συνελήφθη, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Ακολούθησε στις 06 Αυγούστου, η σύλληψη του δεύτερου 21χρονου, μετά από στοιχεία που προέκυψαν από τις αστυνομικές εξετάσεις.

Στοιχεία προέκυψαν και εναντίον του 22χρονου και του 20χρονου. Ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ στις 11 Αυγούστου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ενώ το ίδιο βράδυ, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα, στις 12 Αυγούστου, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 20χρονος, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος