ΠΑΡΑ-THEMA

«Κάντε τον Φειδία Πρόεδρο!»: Η απίστευτη ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Κύπριο Ευρωβουλευτή

 14.12.2025 - 15:07
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε πάλι ο Έλον Μασκ για τον Κύπριο Ευρωβουλευτή και influencer, Φειδία Παναγιώτου, προτείνοντάς τον για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, Έλον Μασκ, έσπευσε στον προσωπικό του λογαριασμό και εξέφρασε την επιθυμία του, ο Φειδίας Παναγιώτου να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εκλέγεται δημοκρατικά γιατί τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς λέμε “ναι” ή “όχι” αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρόκειται για σόου και όχι ψηφοφορία γιατί έκανε συμφωνίες με όλα τα πολιτικά κόμματα από πριν για να την ψηφίσουν, οπότε δεν είναι καθόλου δημοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε χρειάζεται να το αλλάξουμε» ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Φειδίας Παναγιώτου.

Κάτι που βρήκε σύμφωνο τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος εξέφρασε για μία ακόμα φορά τη στήριξή του.

Ο Έλον Μασκ έκανε αναδημοσίευση το βίντεο του Κύπριου Ευρωβουλευτή και έγραψε «Fidias for President of the EU!», δηλαδή «ο Φειδίας για πρόεδρος της ΕΕ!».

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: newsbeast.gr

Πηγή: newsbeast.gr

 

