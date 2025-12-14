Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ
Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Η γκαλερί ανακοίνωσε τη ματαίωση, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής ή ασέβειας προς τη θρησκεία.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ακυρώνεται η έκθεση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Πάφο - Η ανακοίνωση της Gallery
Παρά την ακύρωση, το ΕΛΑΜ δήλωσε ότι δεν θεωρεί το θέμα λήξαν. Όπως γνωστοποίησε, ο πρόεδρός του απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ζητώντας τη διερεύνηση του καλλιτέχνη για έργα που, κατά την άποψή του, προσβάλλουν την Ορθόδοξη Πίστη και την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων.
