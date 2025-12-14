Ecommbx
Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος

 14.12.2025 - 17:30
Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα έργα του Γιώργου Γαβριήλ, με αποτέλεσμα η έκθεση «Antisystemic Art» να ακυρωθεί.

Η γκαλερί ανακοίνωσε τη ματαίωση, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής ή ασέβειας προς τη θρησκεία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ακυρώνεται η έκθεση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Πάφο - Η ανακοίνωση της Gallery

Παρά την ακύρωση, το ΕΛΑΜ δήλωσε ότι δεν θεωρεί το θέμα λήξαν. Όπως γνωστοποίησε, ο πρόεδρός του απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ζητώντας τη διερεύνηση του καλλιτέχνη για έργα που, κατά την άποψή του, προσβάλλουν την Ορθόδοξη Πίστη και την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

