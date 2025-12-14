Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος

Η γκαλερί ανακοίνωσε τη ματαίωση, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής ή ασέβειας προς τη θρησκεία.

Παρά την ακύρωση, το ΕΛΑΜ δήλωσε ότι δεν θεωρεί το θέμα λήξαν. Όπως γνωστοποίησε, ο πρόεδρός του απέστειλε επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ζητώντας τη διερεύνηση του καλλιτέχνη για έργα που, κατά την άποψή του, προσβάλλουν την Ορθόδοξη Πίστη και την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων.