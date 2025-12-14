Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

 14.12.2025 - 20:11
Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

Είναι ο Αλέξης Τσικόπουλος και είναι μόλις 33 ετών. Ο νεαρός γιατρός με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης, μέχρι που τα ίχνη του εξαφανίζονται μυστηριωδώς πριν από μία εβδομάδα.

Έκτοτε δεν τον έχει δει κανείς.

Βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του οι αρχές εντοπίζουν το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο και με ανοιχτά παράθυρα, στον Αποκόρωνα Χανίων, χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο όπου ζούσε μόνος του. Τα παράθυρά του αμαξιού ανοιχτά και κανένα σημάδι ζωής από τον Αλέξη.

Ο πατέρας του Αλέξη, ήταν και αυτός που δήλωσε την εξαφάνισή του. Όπως αποκαλύπτει στις ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΡΑ, ο γιος του, λίγες ώρες πριν, τον είχε πάρει τηλέφωνο ανήσυχος, ζητώντας του να βρεθούν από κοντά και να μιλήσουν.

Ο πατέρας έσπευσε, όμως δεν τον πρόλαβε.

Τα φάρμακα που έπαιρνε

Όσο οι ώρες περνούν η αγωνία της οικογένειας χτυπάει κόκκινο. Την ίδια ώρα, ο πατέρας του αγνοούμενου κάνει λόγο για συστηματική φαρμακευτική αγωγή του γιου του, την οποία διέκοψε εδώ και λίγους μήνες.

Οι συνάδελφοι του 33χρονου κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο επιστήμονα, συνεπή στη δουλειά του, κοινωνικό και συμπαθή σε όλους, που όμως πριν λίγο καιρό είχε εξαφανιστεί ξανά μυστηριωδώς από την εργασία του και μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε.

«Ένα καλοσυνάτο παιδί. Δεν είχε δείξει κάτι το οποίο να τους βάλει σε κάποια υποψία – ανησυχία. Στο παρελθόν είχε λείψει τρεις μέρες, αλλά στην τρίτη μέρα είχε επανέλθει. Αναίτια. Είχε λείψει στο παρελθόν. Και επανήλθε στα καθήκοντά του κανονικά στη συνέχεια», είπε ο διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Δανδουλάκης.

Οι έρευνες των Aρχών για τη μυστηριώδη εξαφάνιση συνεχίζονται πυρετωδώς, με την αστυνομία και τα ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ να χτενίζουν την περιοχή των Χανίων αλλά και την παραλία των Καλυβών όπου νεότερες πληροφορίες θέλουν τον 33χρονο να εθεάθη πριν εξαφανιστεί από προσώπου γης.

ΕΔΕΚ: Χαιρετίζει την παρουσία αποστασιοποιηθέντων και διαγραμμένων μελών στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη - Νέο κάλεσμα για συστράτευση ενόψει εκλογών

 14.12.2025 - 20:00
ΗΠΑ: Συνελήφθη ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Brown - Φοιτητές οι δύο νεκροί

 14.12.2025 - 20:18
Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

