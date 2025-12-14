Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

 14.12.2025 - 18:30
Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι, όπου αύριο, 15 Δεκεμβρίου 2025, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron, στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων (Élysée), στις 11πμ (ώρα Κύπρου).

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης πολιτικής και ευρωπαϊκής ευθύνης για τη χώρα μας, λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026, και εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύει συμμαχίες ουσίας, με ευρωπαϊκό αποτύπωμα και πρακτικό αποτέλεσμα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και της ανάγκης διατήρησης της ενότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Η κεντρική σημασία της επίσκεψης, ωστόσο, είναι η υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση και στη διάρθρωση των διμερών σχέσεων και στη θεσμική τους αναβάθμιση, με συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα.

Η Συμφωνία αυτή αντανακλά την κοινή βούληση των δύο χωρών να μεταβούν από τη στρατηγική σύγκλιση στη στρατηγική υλοποίηση, μέσα από ένα πιο δομημένο, πιο επιχειρησιακό και πιο στοχευμένο πλαίσιο συνεργασίας, που ενδυναμώνει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκής συνοχής.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν στο Παρίσι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της 15ης Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία
«Κάντε τον Φειδία Πρόεδρο!»: Η απίστευτη ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Κύπριο Ευρωβουλευτή
Προκλήσεις και δοκιμασίες θα φέρει το 2026 σε 4 ζώδια - Τι λένε τα άστρα για τη νέα χρονιά
«Κόλαφος» για ΑΠΟΕΛ το φύλλο αγώνος του διαιτητή Φωτίου - «Με προπηλάκισαν επιχειρώντας να με χτυπήσουν»
Ακυρώνεται η έκθεση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Πάφο - Η ανακοίνωση της Gallery
Από αύριο μπλόκα παντού: Αλκοτέστ, ναρκοτέστ και μηδενική ανοχή στους οδηγούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

 14.12.2025 - 18:30
Επόμενο άρθρο

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο

 14.12.2025 - 18:57
Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

  •  14.12.2025 - 15:23
Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

  •  14.12.2025 - 18:30
Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος

Σάλος με τα έργα Γαβριήλ: Κόμμα κατήγγειλε τον καλλιτέχνη στην Αστυνομία - Ποιος ο λόγος

  •  14.12.2025 - 17:30
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο

  •  14.12.2025 - 18:57
Καιρός: Αν βγείτε το βράδυ πάρτε και ομπρέλα – Ίσως δούμε χιόνι στο Τρόοδος – Πέφτει η θερμοκρασία

Καιρός: Αν βγείτε το βράδυ πάρτε και ομπρέλα – Ίσως δούμε χιόνι στο Τρόοδος – Πέφτει η θερμοκρασία

  •  14.12.2025 - 17:44
Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία

Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία

  •  14.12.2025 - 16:51
Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

  •  14.12.2025 - 18:30
Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

  •  14.12.2025 - 18:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα