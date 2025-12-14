ΗΠΑ: Συνελήφθη ύποπτος για το μακελειό στο πανεπιστήμιο Brown - Φοιτητές οι δύο νεκροί

Ο δήμαρχος Μπρετ Σμάιλι, μιλώντας στο CNN τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ), επιβεβαίωσε ότι το άτομο βρίσκεται υπό κράτηση, τονίζοντας ότι η πόλη και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ βιώνουν μια από τις πιο σκοτεινές τους στιγμές. «Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη και η πολιτεία προσεύχονταν να μη ζήσουν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όλοι φοιτητές τα θύματα και οι τραυματίες

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της προέδρου του Πανεπιστημίου Brown, Κριστίνα Πάξον, όλοι όσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς ήταν φοιτητές του ιδρύματος. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, χαρακτήρισε την ημέρα «απίστευτα τραγική», σημειώνοντας ότι η αστυνομία της Πρόβιντενς συνέστησε την αναστολή λειτουργίας του πανεπιστημίου.

«Πρόκειται για σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες και απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων», ανέφερε η διοίκηση.

Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υποδιευθυντής της αστυνομίας Τιμ Ο’ Χάρα δήλωσε ότι, βάσει του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ο φερόμενος δράστης περιγράφεται ως άνδρας περίπου 30 ετών, ντυμένος στα μαύρα. Όπως διευκρίνισε, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πυροβολισμοί εν μέσω εξετάσεων

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πανεπιστημίου Brown, ο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», τη στιγμή που στο εσωτερικό του διεξάγονταν εξετάσεις.

Άμεσα εστάλη επείγον προειδοποιητικό μήνυμα σε φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες αυτοπροστασίας:

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας».

Για το αιματηρό περιστατικό τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους: «Είναι τρομερό». Όπως πρόσθεσε, «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

