Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

 14.12.2025 - 19:40
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Petko Svetlozar, 23 ετών, από τη Βουλγαρία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο με 23χρονο μοτοσικλετιστή στην Πάφο

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη λίγο πριν τη 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής, στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη, στην Πάφο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 41 ετών, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 23χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο αργότερα απεβίωσε. Στο Γενικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και η 45χρονη, η οποία αφού έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση, ο 41χρονος οδηγός του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Παράλληλα, ο 41χρονος συνελήφθη και σχετικά με υπόθεση παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Από αυτόν λήφθηκαν δείγματα για τελικό εργαστηριακό ναρκοτέστ.

Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

