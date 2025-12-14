Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι

 14.12.2025 - 19:23
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι

Στις 15:10 η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για βοήθεια που αφορούσε διάσωση δύο ατόμων νεαρών (άντρες 18χρονών) οι οποίοι κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους μας ανέφεραν ότι ενώ περπατούσαν σε μονοπάτι στο βουνό πλησίον της Κοινότητας Λαγουδερών έχασαν τον προσανατολισμό τους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε σημείο (χαράδρα) που δεν μπορούν να εξέλθουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με ομάδες και οχήματα διάσωσης για βοήθεια τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχει συνεχείς επικοινωνία του Κέντρου Διαχείρισης κλήσεων της Π.Υ με τους παγιδευμένους.

Κατόπιν αξιολόγησης διαπιστώθηκε τα παγιδευμένα άτομα βρίσκονται σε απόκρημνό σημείο μακριά από οποιοδήποτε δρόμο και χρειάζεται πολύωρη ανάβαση για προσέγγιση τους.

Έγινε αίτημα στην Αστυνομία για χρήση ελικοπτέρου της ΜΑΕΠ. Παράλληλα η ΕΜΑΚ με ειδική ομάδα διάσωσης ανταποκρίθηκε στο περιστατικό. Το ελικόπτερο της ΜΑΕΠ προσέγγισε το σημείο αλλά λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της βλάστησης το ελικόπτερο παρόλο που δοκίμασε πολλές φορές να προσεγγίσει, δεν κατέστη δυνατή η διάσωση και αποχώρησε.

Αυτή την ώρα η ομάδα της ΕΜΑΚ προχωράει στο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι νεαροί και θα κατέβουν από εκεί για να τους προσεγγίσουν με κατάβαση.

«Αναμένουμε άφιξη των ομάδων. Μεταφέρεται και ρουχισμός για να δοθεί στους εγκλωβισμένους», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: (19:43): Τα νεαρά άτομα προσεγγίστηκαν από τις ομάδες διάσωσης, τους δόθηκε ρουχισμός και αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης. Οι νεαροί είναι καλά στην υγεία τους.

ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ: Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος
Προκλήσεις και δοκιμασίες θα φέρει το 2026 σε 4 ζώδια - Τι λένε τα άστρα για τη νέα χρονιά
«Κόλαφος» για ΑΠΟΕΛ το φύλλο αγώνος του διαιτητή Φωτίου - «Με προπηλάκισαν επιχειρώντας να με χτυπήσουν»
Τι βλέπουν τα μάτια μας… Μετέτρεψε τη μοτοσικλέτα σε… διπλοκάμπινο – Φόρτωσε ολόκληρο καναπέ - Δείτε φωτογραφία
«Κάντε τον Φειδία Πρόεδρο!»: Η απίστευτη ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Κύπριο Ευρωβουλευτή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μια δοκιμή θα σας πείσει - Πέντε τρόποι που ο καφές μπορεί να βοηθήσει τη σεξουαλική σας ζωή

 14.12.2025 - 19:20
Επόμενο άρθρο

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

 14.12.2025 - 19:40
Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Μόνο συμβολική δεν είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

Στρατηγική αναβάθμιση με μετρήσιμα έργα, η νέα ατζέντα Κύπρου και ΗΑΕ

  •  14.12.2025 - 15:23
Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Στο Παρίσι μεταβαίνει ο ΠτΔ - Βλέπει Μακρόν τη Δευτέρα - Στην ατζέντα η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Πέφτουν υπογραφές για Στρατηγική Εταιρική Σχέση

  •  14.12.2025 - 18:30
Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

Διαμάχη Γαβριήλ - Δίπλαρου: «Δεν είναι δικό μου έργο, είναι προϊόν κολλάζ» - «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα»

  •  14.12.2025 - 21:00
Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

Θανατηφόρο στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άτυχου 23χρονου μοτοσικλετιστή – Θετικός σε ναρκοτέστ ο οδηγός του οχήματος

  •  14.12.2025 - 19:40
Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

Αίσιο τέλος: Διασώθηκαν οι δύο νεαροί που παγιδεύτηκαν σε χαράδρα – Πορεία 2 χιλιομέτρων για να φτάσουν στο ασθενοφόρο

  •  14.12.2025 - 21:48
Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

Νέο τροχαίο στην Πάφο: Ανατράπηκε μοτοσικλέτα - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης και η συνεπιβάτιδά του - Η κατάσταση της υγείας τους

  •  14.12.2025 - 20:35
Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ποιοι βρίσκονται στη γραμμή διαδοχής του βρετανικού θρόνου

  •  14.12.2025 - 18:30
Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

Αυτή είναι ιδανική ταχύτητα για να μη καταναλώνεις περισσότερη βενζίνη - Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πρέπει να πηγαίνεις

  •  14.12.2025 - 18:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα