Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης: Δύο νεαροί έπεσαν σε χαράδρα – Προσπάθησε να τους προσεγγίσει ελικόπτερο αλλά δεν τα κατάφερε – Πυροσβέστες πήραν το ίδιο μονοπάτι

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με ομάδες και οχήματα διάσωσης για βοήθεια τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχει συνεχείς επικοινωνία του Κέντρου Διαχείρισης κλήσεων της Π.Υ με τους παγιδευμένους.

Κατόπιν αξιολόγησης διαπιστώθηκε τα παγιδευμένα άτομα βρίσκονται σε απόκρημνό σημείο μακριά από οποιοδήποτε δρόμο και χρειάζεται πολύωρη ανάβαση για προσέγγιση τους.

Έγινε αίτημα στην Αστυνομία για χρήση ελικοπτέρου της ΜΑΕΠ. Παράλληλα η ΕΜΑΚ με ειδική ομάδα διάσωσης ανταποκρίθηκε στο περιστατικό. Το ελικόπτερο της ΜΑΕΠ προσέγγισε το σημείο αλλά λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της βλάστησης το ελικόπτερο παρόλο που δοκίμασε πολλές φορές να προσεγγίσει, δεν κατέστη δυνατή η διάσωση και αποχώρησε.

Αυτή την ώρα η ομάδα της ΕΜΑΚ προχωράει στο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι νεαροί και θα κατέβουν από εκεί για να τους προσεγγίσουν με κατάβαση.

«Αναμένουμε άφιξη των ομάδων. Μεταφέρεται και ρουχισμός για να δοθεί στους εγκλωβισμένους», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: (19:43): Τα νεαρά άτομα προσεγγίστηκαν από τις ομάδες διάσωσης, τους δόθηκε ρουχισμός και αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης. Οι νεαροί είναι καλά στην υγεία τους.